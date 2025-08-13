ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου : Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης και όμβριων υδάτων στην οδό Αθητάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από 18 έως 31 Αυγούστου

Συνεχίζονται από τη ΔΕΥΑΗ οι εργασίες για την τοποθέτηση κεντρικού αγωγού ύδρευσης και όμβριων υδάτων στην οδό Αθητάκη.

Σύμφωνα με την Δημοτική Επιχείρηση, η νέα φάση των εργασιών τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 31 Αυγούστου και αφορούν το σημείο της οδού Αθητάκη από τη συμβολή της με την Ηρακλείου-Μοιρών στα φανάρια έως 50 μέτρα νοτίως της συμβολής με την οδό Βασιλείδη στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους...

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου θα τελεστεί, στη Γέργερη, το...

Προσλήψεις 259 μόνιμων εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας...

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωρά...

Δήμος Γόρτυνας:Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους...

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου θα τελεστεί, στη Γέργερη, το...

Προσλήψεις 259 μόνιμων εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας...

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωρά...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
