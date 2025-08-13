Δήμος Μαλεβιζίου:Ονοματοδοσία οδού στο Μάραθος προς τιμήν του του Γιάννη Κλινάκη

Τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του σπουδαίου γλύπτη Γιάννη Κλινάκη, ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Τοπική Κοινότητα Μαράθου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαράθου προχωρούν στην ονοματοδοσία οδού στο χωριό, υλοποιώντας σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Γιάννης Κλινάκης γεννήθηκε το 1938 στο Μάραθος Μαλεβιζίου. Η καλλιτεχνική του διαδρομή ξεκίνησε στο χυτήριο του γλύπτη Μεμά Καλογεράτου, ενώ το 1971 συνεργάστηκε με τον κορυφαίο γλύπτη και ζωγράφο Χρήστο Καπράλο, του οποίου το έργο επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική του πορεία. Δημιούργησε έργα σε μέταλλο, μάρμαρο και ξύλο, με θεματολογία εμπνευσμένη από την ανθρώπινη μορφή, την Κρητική παράδοση και την Ιστορία.

Από το 2009, ο καλλιτέχνης δώρισε το σύνολο του έργου του στο Μάραθος, όπου και εκτίθεται μόνιμα στην Αίθουσα Τέχνης Μαράθου, αποτελώντας πολιτιστικό θησαυρό για τον τόπο.

Η τελετή ονοματοδοσίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11.00 στο Μάραθος.