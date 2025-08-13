ΚΡΗΤΗ

«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες – 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δύο νέοι πνιγμοί σε Τσούτσουρα και Αμμουδάρα

Θλίψη σκορπούν τα δύο νέα περιστατικά πνιγμού που σημειώθηκαν στην Κρήτη, προσθέτοντας ακόμη δύο θύματα στη μακάβρια λίστα των φετινών καλοκαιρινών τραγωδιών. Οι θάλασσες του νησιού, και ειδικά οι τουριστικές παραλίες με ισχυρά ρεύματα, συνεχίζουν να μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου για λουόμενους, παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών για αυξημένη προσοχή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας 94χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Τσούτσουρα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από πνιγμό.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στην παραλία της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, ένας 55χρονος κατέρρευσε ενώ κολυμπούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταναλώσει φαγητό περίπου 15 λεπτά πριν μπει στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, παρουσίασε εμετό και υπέστη αναρρόφηση. Αρκετοί παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά, όμως ο άτυχος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο φέτος στον Νομό Ηρακλείου έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι από πνιγμό, 7 άνδρες και 4 γυναίκες, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου. Παρά τη μείωση κατά 23% των πνιγμών πανελλαδικά σε σχέση με πέρυσι, οι αριθμοί παραμένουν ανησυχητικοί.

«Χρειάζεται αυξημένη προσοχή και σωστή πρόληψη, ειδικά σε περιοχές με έντονα θαλάσσια ρεύματα» τονίζει ο Δημήτρης Κλάδος, εκπαιδευτής ναυαγοσωστών της ΑΚΤΑΙΑ Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Κρήτης.https://www.newsbomb.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Μαλεβιζίου:Ονοματοδοσία οδού στο Μάραθος προς τιμήν...

0
Τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του σπουδαίου γλύπτη...

Δήλωση-μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την 81η...

0
Σήμερα 81 χρόνια μετά, στέλνουμε μήνυμα βαθιάς αναγνώρισης, σεβασμού...

Δήμος Μαλεβιζίου:Ονοματοδοσία οδού στο Μάραθος προς τιμήν...

0
Τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του σπουδαίου γλύπτη...

Δήλωση-μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την 81η...

0
Σήμερα 81 χρόνια μετά, στέλνουμε μήνυμα βαθιάς αναγνώρισης, σεβασμού...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήλωση-μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την 81η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Ονοματοδοσία οδού στο Μάραθος προς τιμήν του του Γιάννη Κλινάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Μαλεβιζίου:Ονοματοδοσία οδού στο Μάραθος προς τιμήν του του Γιάννη Κλινάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του σπουδαίου γλύπτη...

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα για το εορταστικό τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι συνιστά στους πολίτες η ΕΛ.ΑΣ. Η Ελληνική Αστυνομία ενόψει...

Μαίνονται οι φωτιές στην Αχαΐα, έφτασαν στην Πάτρα οι φλόγες – Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες...

Δήλωση-μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την 81η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα 81 χρόνια μετά, στέλνουμε μήνυμα βαθιάς αναγνώρισης, σεβασμού...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST