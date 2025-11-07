ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του στο υπουργείο – Είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό ότι θα αποχωρήσει μετά την αντιπυρική περίοδο.

Παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τουρνάς ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο του στο υπουργείο, αφήνοντας πίσω του έναν έτοιμο και λειτουργικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο πρώην υφυπουργός είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό ότι θα ήθελε να αποχωρήσει, καθώς θεωρούσε ότι ολοκλήρωσε το έργο του.

Ο πρωθυπουργός του είχε ζητήσει τότε να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, κάτι που έγινε πράξη.

Μετά το τέλος της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ο κ. Τουρνάς υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό.

Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι δεν θα υπάρξει αντικατάσταση στη θέση του.

 

Cretalive

Προηγούμενο άρθρο
Χρυσοχοΐδης: οι ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή. Μόνιμα το FBI στην Κρήτη, τέλος οι μπαλωθιές.
ΠΚ team
ΠΚ team
