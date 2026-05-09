Ρέθυμνο:Το 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο παρουσιάζει ΄΄Οι Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα ΄΄

ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

παρουσιάζει

Οι Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα

Τρίτη,12 – Τετάρτη,13 & Πέμπτη, 14 Μαΐου στις 21.00

Ίσως ένα από τα πιο ουσιαστικά σκηνικά «μανιφέστα»

κατά της Πατριαρχίας που έχει δύναμη και τρυφερότητα,

ενώ έχει αποβάλλει κάθε μορφής δογματισμό και φανατισμό.

Ελένη Κουτσιλαίου, elculture.gr

Οι πρωταγωνίστριές μας είναι τόσο πληθωρικές,

πλήρεις καθώς διεισδύουν στη γυναικεία υπόσταση,

γεμίζουν με την έκστασή τους τη σκηνή και την ψυχή μας,

προσφέροντας απλόχερα αβίαστη συγκίνηση.

Νίκος Ρουμπής, debόp

Μία παράσταση μεγάλης συλλεκτικής αξίας.

Λένα Σάββα, theatro.gr

Είναι μεγάλο θέατρο με ρίζες και προορισμό.

Ελένη Φουντή, mic.gr

Στις «Γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα»

κρύβονται η έρευνα και ο εντοπισμός ενός πρωτογενούς λόγου,

ενός θεάτρου με προέλευση, με καταγωγή αλλά και βαθιές ρίζες.

Γρηγόρης Ιωαννίδης, efsyn

Η παράσταση με τους εξαιρετικούς ηθοποιούς, τις υπέροχες μάσκες

και δραματική αισθητική, είναι περιγραφική, σκιαγραφεί τις συνθήκες

όπως ζωγραφίζει τρισδιάστατα τις γριές,

εικονοποιεί την κακοποίηση ανθρώπινων όντων

που έτυχε να γεννηθούν “κορίτσια, όχι παιδιά”

Νάγια Παπαπάνου, boemradio.gr

Το συνολικό αίσθημα που εισπράττει το κοινό

ακροβατεί μεταξύ μιας θεατρικής και μιας μεταφυσικής εμπειρίας,

μια κυριολεκτική μέθεξη.

Διονύσης Μαλαπέτσας, palcosenico.gr

Σε ελεύθερο συνειρμό, και αξιοποιώντας τη διαίσθησή του,

ο Ντέλλας συνθέτει ένα κείμενο βατό και ποιητικό

Νίκος Ξένιος, bookpress.gr

Συγκινητική η χειροποίητη αυτή παράσταση

που έχει δημιουργηθεί από “ανδρικά χέρια”,

σαν μια τρυφερή χειρονομία κατανόησης εκ μέρους του σκηνοθέτη

και των τριών ερμηνευτών που αποτίνουν φόρο τιμής μέσω των γιαγιάδων τους

στις Ελληνίδες του παρελθόντος

Τώνια Καράογλου, Αθηνόραμα

Ένα συνταίριασμα ντοκουμέντου και σωματικού θεάτρου,

παραπέμποντας συχνά στο χορό της αρχαίας τραγωδίας.

Οι τρεις άντρες ηθοποιοί -πολύ έξυπνη επιλογή-

απέδωσαν εξαιρετικά την κίνηση αυτών των γυναικών

Όλγα Σελλά, Ο Αναγνώστης

Παρακολουθώντας την παράσταση νιώθεις μια παράξενη οικειότητα.

Σαν να μπαίνεις σε ένα παλιό σπίτι, γεμάτο μνήμες, πρόσωπα και φωνές

που νόμιζες πως είχες ξεχάσει…. Βιώνεται σαν ένα είδος τελετουργίας

Μαρία Βαλτζάκη, Monopoli

Είναι απλά, παράσταση μαγική. Σε όλα της!

Τρεις γριές απίθανες, δυναμικές, πλακατζούδες, μυσταγωγικές,

βασανισμένες, χορεύουν, τραγουδάνε, θρηνούν.

Και υπομένουν τη βιαιότητα.

Τόσο ευφάνταστη δουλειά, ρυθμική, με άψογη κινησιολογία.

Παύλος Λεμοντζής, thesspress.gr

Η πολυβραβευμένη παράσταση Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, που κατέκτησε το Πρώτο Βραβείο Κοινού στο GRAPE 2025 – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, καθώς και το Βραβείο «Κάρολος Κουν» Σκηνοθεσίας Ελληνικού Έργου για το 2024/25 επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αντίβαρο για τρεις -λόγω αυξημένης ζήτησης- παραστάσεις: Τρίτη, 12 – Τετάρτη, 13 & Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η sold – out παράσταση του Κωνσταντίνου Ντέλλα που ξεκίνησε από την Πειραματική Σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου, αποτελεί μια σκηνική προσέγγιση στη σύνδεση της μαγείας με τη μαγειρική ως γυναικείο μυστικό κώδικα της περιοχής της Θεσσαλίας.

Στη σκιά της ανδρικής εξουσίας, οι γυναίκες παρέμειναν στο περιθώριο, χωρίς να έχουν λόγο στις αποφάσεις που ήταν αποκλειστικά δικαίωμα των ανδρών. Πέρα από τις υπόλοιπες εργασίες,

με τις οποίες συνέβαλλαν στην οικονομία της οικογένειας και της κοινότητας ως εργάτριες, είχαν και την ευθύνη της τροφοδοσίας των μελών της οικογένειάς τους, πάντα όμως εντός του οίκου. Έτσι, ανέπτυξαν έναν μυστικό κώδικα, μια λανθάνουσα εξουσία, που στηριζόταν στη χρήση της

μαγείας, των «πρακτικών», του ξεματιάσματος και άλλων δεξιοτήτων, μέσα από τη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούσαν και στη μαγειρική, τα βότανα και τα χόρτα της περιοχής, το λάδι, το νερό και το αλεύρι. Στη Θεσσαλία, η παράδοση θέλει τις μάγισσες της περιοχής να έχουν παραλάβει τις μυστικές δεξιότητές τους από τη Μήδεια και να ειδικεύονται στο «κατέβασμα» του φεγγαριού.

Τρεις νεαροί ηθοποιοί προσεγγίζουν σκηνικά το γυναικείο σώμα, όπως έχει καταγραφεί στο δικό τους σώμα, μέσα από τις αναφορές στις δικές τους γιαγιάδες. Με εκφραστικά εργαλεία τις πρώτες ύλες της τελετουργικής διαδικασίας, δηλαδή τη μάσκα και τον συντονισμό του λόγου και του σώματος, και έχοντας ως αφετηρία τα στάδια της παρασκευής της πίτας,

αφηγούνται ιστορίες από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου και τα Φαρσάλια του Λουκιανού, αλλά και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και έρευνας, από παραδοσιακά τραγούδια και συνεντεύξεις γυναικών έως ιατροσοφικούς κώδικες του 19ου αιώνα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Δραματουργία – σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ντέλλας

Ηχητικό περιβάλλον – πρωτότυπη μουσική: Αλέξανδρος Κτιστάκης

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα

Κατασκευή μάσκας: Μάρθα Φωκά

Επιμέλεια κοστουμιών: Κωνσταντίνα Μαρδίκη

(Η κατασκευή των κοστουμιών είναι μια ευγενική χορηγία του Εργαστηρίου του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών)

Φωτισμοί: Γιώργος Αντωνόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαντώ Κατσούγκρη

Φωτογραφίες – βίντεο προώθησης: Χαράλαμπος Βλαχοδήμος, Ηλίας Λαχανάς

Μοντάζ – βίντεο προώθησης: Στυλιανός Βλαχοδήμος

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Ημέρα & Ώρα Παράστασης: 6 Απριλίου στις 21.00

Διάρκεια: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Είσοδος : 10, 12 €

Εισιτήριο διαρκείας για 7 παραστάσεις του Φεστιβάλ: Δεν συμπεριλαμβάνεται

Τηλ. Κρατήσεων: 6988399325

Χώρος: θέατρο ΑΝΤΙΒΑΡΟ, Κριτοβουλίδου 15-17, Ρέθυμνο 741 31

Παραγωγή: Αντίβαρο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

 27,28 Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου || Ισμήνη, της Καρόλ Φρεσέτ

 7 & 8 Μαρτίου || Μεσοπέλαγα του Σλαβομίρ Μρόζεκ

 13 & 20 Μαρτίου || Έρως και Ψυχή, αφήγηση&χορός από τους Στέλιο Πελασγό & Ανδρομάχη Βαρσάμη.

 14 & 15 Μαρτίου: Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα από την ομάδα Hippo Theatre Group (πρωινή παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών)

 14 & 15 Μαρτίου: Η Αφηγήτρια ταινιών, του Ερμάν Ριβέρ Λετελιέ.

 22 & 22 Μαρτίου: Πάντοτε ζήλευα τα αποδημητικά πουλιά, βασισμένο στις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι

 26,27,28,29 Μαρτίου: Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη

 30 Μαρτίου: Duet με τις Κέλυ Θωμά – Χρυσάνθη Γκίκα

 2,3 Απριλίου: Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη

 4 & 5 Απριλίου: Μοναξιά στην Άγρια Δύση του Μάρτιν Μακ Ντόνα.

 6 Απριλίου: ΗΛΙΟΒΑΤΟΥΣΑ Άνοιξη Μαύρα Πουλιά Τραγούδια με τη Νίκη Ξυλούρη & τον Φάνη Καρούσο

 21 Απριλίου: Prima Facie, της Σούζυ Μίλλερ.|| Ομαδική μετάβαση στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

 12, 13 & 14 Μαΐου: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, κείμενο – σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντέλλας

Το Φεστιβάλ ΑΝΤΙΒΑΡΟ έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.