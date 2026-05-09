Δήλωση Βουλευτή Ηρακλείου και πρ. Υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη για την Επέτειο των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού

«Η 9η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης, τιμής και βαθιάς ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Τιμούμε τους ήρωες της Εθνικής Αντίστασης, τους ανθρώπους που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στον ναζισμό και τον φασισμό, υπερασπιζόμενοι με αυταπάρνηση τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Για την Κρήτη, και ιδιαίτερα για το Ηράκλειο, η σημερινή ημέρα έχει ξεχωριστό συμβολισμό. Ο τόπος μας πλήρωσε βαρύ τίμημα, αλλά ανέδειξε παράλληλα το θάρρος, την ενότητα και την αποφασιστικότητα ενός λαού που δεν λύγισε ποτέ.

Σήμερα, σε μια εποχή που η ειρήνη εξακολουθεί να δοκιμάζεται σε πολλά σημεία του κόσμου, το μήνυμα της επετείου παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η μνήμη δεν είναι μόνο φόρος τιμής στο παρελθόν. Είναι ευθύνη για το παρόν και παρακαταθήκη για το μέλλον.

Οφείλουμε να διαφυλάττουμε καθημερινά τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης, ώστε οι θυσίες των αγωνιστών μας να συνεχίσουν να φωτίζουν τον δρόμο των επόμενων γενεών.»