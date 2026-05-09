Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για επέτειο Εθνικής Αντίστασης: «Πρέπει να είμαστε ενωμένοι ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στις εκδηλώσεις για την επέτειο των Εθνικών Αγώνων και την Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και φασισμού και τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με λαμπρότητα το Ηράκλειο τίμησε το Σάββατο 9 Μαΐου την επέτειο των Εθνικών Αγώνων και την Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και φασισμού και τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που πραγματοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, παρέστη ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος παρακολούθησε μαζί με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βαγγέλη Ζάχαρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηράκλειου Νίκο Συριγωνάκη,

τους Βουλευτές Λευτέρη Αυγενάκη και Ελένη Βατσινά, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, Δημοτικούς Συμβούλους και εκπροσώπους των Φορέων και Αρχών την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου καθώς και την ομιλία για τη επέτειο από την εκπαιδευτικό Μαρία Καλαΐτζάκη.

Στη συνέχεια ο Αλέξης Καλοκαιρινός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου εψάλη Επιμνημόσυνη δέηση και σε δήλωσή του τόνισε ότι το μήνυμα κατά του φασισμού και ναζισμού είναι επίκαιρο, επισημαίνοντας:

«To μήνυμα της σημερινής ημέρας της Εθνικής Αντίστασης είναι ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό και πρέπει η ένωση αυτή να είναι έγκαιρη. Είναι επίκαιρο το μήνυμα αυτό διότι τα σπέρματα του φασισμού και του ναζισμού έχουν φυτρώσει ξανά στην Ευρώπη και έχουν επεκταθεί και στον Δυτικό κόσμο γενικά.

Χρειάζεται εγρήγορση, ετοιμότητα όσων από εμάς πιστεύουμε στις ανθρώπινες αξίες και στη Δημοκρατία για να μην ζήσουμε τις μεγάλες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικής στάσης την οποία πρέπει να αναλάβουμε και να την έχουμε διαρκώς».