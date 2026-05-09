Δήλωση Μανώλη Συντυχάκη , βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, για τη συμπλήρωση 81 χρόνων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Δήλωση Μανώλη Συντυχάκη , μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ , βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, για τη συμπλήρωση 81 χρόνων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών :

«Υποκλινόμαστε και αποτίνουμε φόρο τιμής στον ηρωικό Κόκκινο Στρατό, το Σοβιετικό λαό και όλους τους λαούς, τον δικό μας ελληνικό λαό που, με επικεφαλής τα αντιστασιακά κινήματα, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ και την ΕΠΟΝ, τσάκισαν το φασισμό-ναζισμό και σφράγισαν την 9η Μάη ως ημέρα της αντιφασιστικής νίκης, ημέρα αιώνιας μνήμης και ορόσημο της ανθρώπινης ιστορίας.

Το ΚΚΕ είναι περήφανο που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης, ενός από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά κινήματα της κατεχόμενης Ευρώπης.

Μας διδάσκει και μας εμπνέει η στέρεα πεποίθησή τους, η αταλάντευτη στάση τους, η ανιδιοτελής προσφορά τους στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον ζυγό της εκμετάλλευσης και τον πόλεμο, μια κοινωνία οργανωμένη με γνώμονα την κάλυψη των ανθρώπινων σύγχρονων αναγκών».

O φασισμός δεν είναι μια ιστορική «παραφωνία», προϊόν της παράνοιας κάποιου, αλλά γεννιέται από τα σπλάχνα του καπιταλιστικού συστήματος και θα σηκώνει κεφάλι, όποτε κριθεί αναγκαία ενάντια στον εχθρό αγωνιζόμενο λαό.

H επίσημη πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που με τη συνειδητά ανιστόρητη θεωρία των «δυο άκρων» και την ανακήρυξη της 9ης Μάη ως «ημέρας της Ευρώπης» προσπαθεί να σβήσει από τη μνήμη των λαών, το μοναδικά πραγματικό γεγονός, ότι το φασισμό τον τσάκισε ο Κόκκινος Στρατός και η πάλη των λαών, παρά και ενάντια στις συμβιβαστικές πολιτικές κατευνασμού που εφάρμοσαν οι αστικές τάξεις των εμπλεκόμενων στον B; Ιμπεριαλιστικό πόλεμο χωρών, με την ελπίδα να απαλλαγούν από την ΕΣΣΔ και να διαμορφώσουν ένα μεταπολεμικό σκηνικό παγκόσμιας «σιγής τάφου».

Αυτό είναι που φοβάται και σήμερα η τάξη των καπιταλιστών σε κάθε χώρα, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, οι διεθνείς συμμαχίες τους. Γι’ αυτό εξαπολύουν μια βρώμικη εκστρατεία διαστρέβλωσης και αντικομμουνισμού, ταύτισης του φασισμού με τον κομμουνισμό, δηλαδή του θύτη με το θύμα.

Σήμερα, εμπνεόμενοι απ’ την εικόνα της ύψωσης της κόκκινης σημαίας της νίκης στο Ράιχσταγκ, την Πρωτομαγιά του ’45, μπορούμε να στοχαστούμε και πάλι τις τραγικές συνέπειες της υποστολής της από το Κρεμλίνο, στις 26 Δεκέμβρη του ’91. Νέοι αγώνες, αμετανόητα μπροστά, γιατί δεν υπάρχουν λαοί που να αυτοκτονούν μπροστά στις μεγάλες ιστορικές προκλήσεις.

Το ΚΚΕ βαδίζει στις αναμετρήσεις του αύριο πιο έμπειρο, έχοντας στη φαρέτρα του τα πολύτιμα διδάγματα της ιστορίας. Ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων δεν μας αποθαρρύνει, γιατί γνωρίζουμε ότι θα ανατραπεί.

Σε έναν κόσμο που φλέγεται, νικητές τελικά πρέπει να είναι οι λαοί. Νικητές μπορούν να είναι μόνο αν βάλουν στόχο να ξεμπερδέψουν με το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, που το μόνο που έχει πλέον να “προσφέρει” είναι φτώχεια, ανασφάλεια, κρίσεις και πολέμους, και να οικοδομήσουν τη δική τους κοινωνία, όπου θα ζουν ειρηνικά, με ευημερία, αναπτύσσοντας μεταξύ τους μόνο σχέσεις φιλίας και αμοιβαίας συνεργασίας.»