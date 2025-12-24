ΕΛΛΑΔΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά με τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ να λειτουργούν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, με διευρυμένο ωράριο για τα ψώνια των καταναλωτών για το εορταστικό τραπέζι.

Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ
Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 9 το βράδυ.

Αναφορικά με τα εμπορικά κέντρα και καταστήματα, θα λειτουργήσουν με διαφορετικό ωράριο αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, θα είναι από τις 10 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα ενώ θα υπάρξουν και εξαιρέσεις όπου κάποια καταστήματα μπορεί να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 9 το βράδυ.

Το ωράριο των επόμενων ημερών
Σημειώνεται ότι ανήμερα Χριστουγέννων καθώς και στις 26 Δεκεμβρίου, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 – 18:00 ενώ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου από τις 11:00 – 18:00

-Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
-Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
-Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
-Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
-Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

placeholder text
placeholder text

Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα
Χριστούγεννα: Καλικάντζαροι, κάηδες και βεβελούδες στη λαϊκή παράδοση
«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις της παραμονής και της ημέρας των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης
Συνεχίζεται το εμπλουτισμένο πρόγραμμα «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025» για...

Αγωνία στους ξενοδόχους για τα αγροτικά μπλόκα – Ξεκίνησαν οι ακυρώσεις σε δημοφιλείς προορισμούς

Team Πολ. Κρήτης
Ανησυχία επικρατεί στους ξενοδόχους λόγω των αυξημένων ακυρώσεων για...

Χριστούγεννα: Καλικάντζαροι, κάηδες και βεβελούδες στη λαϊκή παράδοση

Team Πολ. Κρήτης
Γιατί οι καλικάντζαροι φοβούνται τη φωτιά και κατουρούν τη...

Λασίθι:Ενημέρωση για την παραλαβή δωρεάν ξυλείας από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες που έχουν...

