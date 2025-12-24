Παραμονή Χριστουγέννων: Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά με τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ να λειτουργούν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, με διευρυμένο ωράριο για τα ψώνια των καταναλωτών για το εορταστικό τραπέζι.

Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 9 το βράδυ.

Αναφορικά με τα εμπορικά κέντρα και καταστήματα, θα λειτουργήσουν με διαφορετικό ωράριο αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, θα είναι από τις 10 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα ενώ θα υπάρξουν και εξαιρέσεις όπου κάποια καταστήματα μπορεί να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 9 το βράδυ.

Το ωράριο των επόμενων ημερών

Σημειώνεται ότι ανήμερα Χριστουγέννων καθώς και στις 26 Δεκεμβρίου, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 – 18:00 ενώ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου από τις 11:00 – 18:00

-Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

-Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

-Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

-Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

-Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.