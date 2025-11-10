Παράσυρση στο Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση η 78χρονη

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του ΠΑΓΝΗ.
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ η 78χρονη που παρασύρθηκε από όχημα το πρωί της Δευτέρας.
Η 78χρονη φέρει πολλαπλές κακώσεις σε όλο της το σώμα και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται ως βαριά.
Ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ Στέλιος Κτενιαδάκης μιλώντας στο patris.gr ανέφερε ότι «η 78χρονη είναι πολυτραυματίας, οι γιατροί την διασωλήνωσαν και είναι σε καταστολή».
Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, στο δρόμο που οδηγεί προς το ΠΑΓΝΗ, όταν όχημα παρέσυρε την 78χρονη γυναίκα ενώ κινούνταν πεζή.
PATRIS.GR