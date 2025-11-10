ΕΚΚΛΗΣΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το Ηράκλειο γιορτάζει τον πολιούχο του Άγιο Μηνά – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των θρησκευτικών τελετών για τον φρουρό του Μεγάλου Κάστρου.

Με λαμπρότητα, πίστη και κατάνυξη, το Ηράκλειο τιμά και φέτος τον πολιούχο και προστάτη του, Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μηνά, τον φρουρό του Μεγάλου Κάστρου, που για αιώνες στέκει ακοίμητος προστάτης και συνοδοιπόρος των Ηρακλειωτών.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, το επιβλητικό αυτό στολίδι της πόλης, σύμβολο πίστης και αντοχής.

Η παρουσία του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο δεν περιορίζεται στη λατρεία· είναι μια ζώσα σχέση προστασίας και παρηγοριάς, βαθιά ριζωμένη στη μνήμη του τόπου. Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν – όπως λέει η παράδοση – οι κάτοικοι του Μεγάλου Κάστρου τον είδαν να ιππεύει και να υπερασπίζεται τους Χριστιανούς, έως τις μέρες της Κατοχής και των σεισμών, το όνομά του συνοδεύει κάθε προσευχή των Ηρακλειωτών.

Δεν είναι τυχαίο πως ο Νίκος Καζαντζάκης, παιδί του Μεγάλου Κάστρου, έγραψε για εκείνον:

«Ολάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο, η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο κι είχε καπετάνιο ένα Άγιο, τον Άγιο Μηνά, τον προστάτη του Μεγάλου Κάστρου.

Ένας Άγιος που δεν έμενε μόνο στο εικόνισμά του, κατέβαινε κάθε νύχτα, έβγαινε περιπολία. Σφαλνούσε τις πόρτες, όσες είχαν ξεχάσει οι Χριστιανοί ανοιχτές, σφύριζε στους νυχτοπαρωρίτες να γυρίσουν πια στα σπίτια τους, στέκουνταν απόξω από τις πόρτες κι αφουκράζονταν ευχαριστημένος όταν άκουγε τραγούδι…

Κι όταν οι Τούρκοι ακόνιζαν τα μαχαίρια τους κι ετοιμάζουνταν να ριχτούν στους Χριστιανούς, πετιόταν ο Αϊ-Μηνάς πάλι από το κόνισμά του να διαφεντέψει τους Καστρινούς…

Δεν ήταν μονάχα άγιος ο Αϊ-Μηνάς, ήταν ο καπετάνιος τους, καπετάν Μηνά τον έλεγαν και του πήγαιναν κρυφά τ’ άρματά τους να τα βλογήσει.»

Αυτή η γήινη, σχεδόν στρατιωτική διάσταση του Αγίου ως “φρουρού” και “καπετάνιου” συνοψίζει τη βαθιά σχέση της πόλης με τον προστάτη της — μια σχέση που διατρέχει τους αιώνες και φθάνει ως το σήμερα.

Εορταστικό πρόγραμμα

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

07:00 π.μ.: Προεόρτιος Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

04:30 μ.μ.: Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

07:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

07:00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτανεία του Ιερού Λειψάνου και της Εικόνας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά, στις οδούς: Κυρίλλου Λουκάρεως, 1821, Καλοκαιρινού και Αγίου Μηνά.

06:00 μ.μ.: Πανηγυρικός Μεθέορτος Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Υπογράφηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου
