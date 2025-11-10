Υπογράφηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης: «Έργο που θα αναβαθμίσει την εικόνα και τις υπηρεσίες της μαρίνας, ενισχύοντας τον τουρισμό και δημιουργώντας μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) ανακοινώνουν, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την υπογραφή της σύμβασης για την Αναβάθμιση του τουριστικού λιμένα (της Μαρίνας) Αγίου Νικολάου, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον θαλάσσιο τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών, πυργίσκων παροχής ηλ/κου ρεύματος και νερού σε σκάφη, σκιάστρων, Φωτοβολταϊκών panels και φορτιστών ηλ/κων οχημάτων στο πάρκινγκ, δικτύων και λοιπού εξοπλισμού και εργασιών για την αναβάθμιση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Αγίου Νικολάου.

Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου εισέρχεται σε μια νέα εποχή λειτουργικής αναβάθμισης, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο τουρισμό στην Κρήτη και στην Ελλάδα.

Η σύμβαση υπογράφηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Άννας Οικονομίδου, του Προέδρου της ΔΑΕΑΝ Γιώργου Αστρουλάκη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΑΕΑΝ Αλέξανδρου Σκύβαλου, της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΑΕΑΝ Ελένης Κουνενάκη, του Διευθυντή Μελετών του Δήμου Κωνσταντίνου Αγγελάκη, καθώς και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας Meccanica Facilities, του Διευθύνοντος Συμβούλου Χρήστου Χρήστου και του Εμπορικού Διευθυντή Πάνου Γιαννακόπουλου.

Το έργο εντάσσεται στο υποέργο SUB5: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

Η σύμβαση εντάχθηκε στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του σχεδίου, το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.907.185,81 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η ΔΑΕΑΝ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται έως τον Ιούνιο του 2026.

Οι παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν:

1. Νέες πλωτές προβλήτες & υποδομές λιμένα

 Προμήθεια και εγκατάσταση 5 νέων πλωτών προβλητών

 Εγκατάσταση νέων συστημάτων αγκύρωσης (αλυσίδες, τεχνητοί ογκόλιθοι)

 Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενων προβλητών

 Πόντιση κατάλληλου αριθμού τεχνητών ογκολίθων

 Προμήθεια και εγκατάσταση γερανού ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών

 Έκδοση σχετικών πιστοποιητικών (ενδεικτικά: Ναυπηγού, κ.ά.)

2. Ψηφιακή & τεχνολογική αναβάθμιση

 Προμήθεια και εγκατάσταση 202 πυργίσκων παροχής ρεύματος και 202 παροχών νερού με ενσωματωμένους μετρητές για εξυπηρέτηση σκαφών

 Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης και χρέωσης καταναλώσεων μέσω cloud εφαρμογής

 Εγκατάσταση πυργίσκων επί των πλωτών προβλητών

 Εγκατάσταση καλωδιώσεων τροφοδοσίας και υδραυλικών σωληνώσεων επί των προβλητών

 Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολόγου)

3. Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 Μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια και εγκατάσταση σκιάστρων στον χώρο στάθμευσης εισόδου της μαρίνας

 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) panels επί των σκιάστρων

 Τοποθέτηση οικίσκου για inverter και έλεγχο Φ/Β εγκατάστασης

 Εγκατάσταση συστήματος γείωσης

 Διασύνδεση με τον κεντρικό υποσταθμό

 Κατασκευή κατάλληλων οδεύσεων και φρεατίων για καλωδιώσεις

 Αποκατάσταση δαπέδων στον στεγασμένο χώρο στάθμευσης

4. Προσβασιμότητα & περιβάλλων χώρος

 Εγκατάσταση 5 γεφυρών αλουμινίου για ασφαλή πρόσβαση στις πλωτές προβλήτες με δυνατότητα χρήσης από ΑμεΑ

 Διαμόρφωση χώρου διαχείμασης σκαφών, με δυνατότητα θερινής χρήσης ως χώρος στάθμευσης Β

 Εργασίες δαπέδων, διαγραμμίσεων και σήμανσης

 Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ηλεκτροφωτισμού με 41 φωτιστικά LED

Όπως τονίζει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φτάνουμε στην υπογραφή της σύμβασης για μια τόσο σημαντική παρέμβαση στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εμβέλειας, το οποίο θα την καταστήσει ακόμη πιο ελκυστική, λειτουργική και βιώσιμη.

Η αναβάθμιση αυτή θα βελτιώσει ουσιαστικά την εικόνα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Μαρίνας, ενισχύοντας τον τουρισμό και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο μας. Είναι ένα έργο με ισχυρό θετικό αποτύπωμα, που έρχεται να ενισχύσει τον τουρισμό και να δημιουργήσει μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο μας και ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο δυναμικό μέλλον για την περιοχή».

Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης αναφέρει:

«Η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη για την έναρξη υλοποίησης αυτού του εμβληματικού έργου. Από εδώ και στο εξής, επικεντρωνόμαστε στην άρτια, συνεπή και ταχεία εκτέλεσή του, διασφαλίζοντας τόσο την ποιότητα όσο και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ώστε το έργο αυτό να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής».