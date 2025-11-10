Χανιά:Παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μαλανδράκης ανέπτυξε κρίσιμους προβληματισμούς και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση των Δήμων, τη διαχείριση των τουριστικών εσόδων, καθώς και τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της απόδοσης των μισθωμάτων από τις παραλίες επισημαίνοντας ότι οι Δήμοι δεν έχουν λάβει ακόμη το 60% του μισθώματος από τον Αύγουστο του 2024, δηλαδή το ποσοστό που προβλέπει η νομοθεσία!

Καθώς και την απόδοση του Τέλους Ανθεκτικότητας στους Δήμους, με τη δημιουργία και Ειδικού Επενδυτικού Προγράμματος για τους Δήμους.

Ο Δήμαρχος τόνισε χαρακτηριστικά:

«Δεν πρέπει να συζητάμε για υφιστάμενη Νομοθετική υποχρέωση του Κράτους. Να κινηθούμε και Δικαστικά αν αυτό απαιτείται», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για θεσμοθετημένους πόρους που ανήκουν στους Δήμους και το κράτος οφείλει να τους αποδώσει άμεσα.

Αναφορικά με το “Τέλος Διαμονής”, το οποίο μετεξελίχθηκε σε “Τέλος Ανθεκτικότητας” με αυξημένα ποσά, ο κ. Μαλανδράκης πρότεινε ένα δίκαιο και αναπτυξιακό μοντέλο κατανομής των εσόδων:

• 40% να διατίθεται σε στοχευμένο πρόγραμμα έργων που αφορούν τη λειψυδρία, τις Υποδομές, τη διαχείριση απορριμμάτων,κλπ.

• 12% να κατανέμεται ισόποσα σε όλους τους Δήμους της χώρας,

• και το υπόλοιπο 48% να παραμένει στον Δήμο όπου έχει την « όχληση».

Όπως σημείωσε, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες τα αντίστοιχα έσοδα (city taxes) αποδίδονται απευθείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, γεγονός που ενισχύει ουσιαστικά την τοπική ανάπτυξη, άλλωστε είχαμε προκαλέσει ερώτημα στην Ευρωβουλή και η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου για τον Τουρισμό, ήταν ότι σε όλη την Ευρώπη αποδίδεται στις Τοπικές Αρχές ο αντίστοιχος φόρος.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά αναφέρθηκε επίσης στα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης των Δήμων, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένων στελεχών αποτελεί τροχοπέδη για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη τελικής λύσης για τους υπηρετούντες στους Δήμους με συνεχείς Συμβάσεις ή με Ασφαλιστικά μέτρα, έτσι ώστε να καλυφθούν οι πολλές κενές οργανικές θέσεις στους Δήμους.

Κλείνοντας, ο κ. Μαλανδράκης υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμένει παθητικός δέκτης καθυστερήσεων και προσωρινών ρυθμίσεων ή και των ανακολουθιών της Πολιτείας, αλλά οφείλει να διεκδικεί ενεργά τους θεσμοθετημένους πόρους της, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δήμων και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.