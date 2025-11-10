Διήμερο Εργαστήριο “RePlan City” στο Ηράκλειο

Καινοτομία, βιωσιμότητα και αστική αναγέννηση

μέσα από τη συνεργασία ερευνητών, επιχειρήσεων και φορέων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο το διήμερο εργαστήριο “RePlan City”, το οποίο συγκέντρωσε εταίρους από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και το Βέλγιο.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης επισημαίνει πως το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αναζωογόνηση των πόλεων μέσω της αξιοποίησης δευτερογενών και ανακυκλωμένων υλικών, συμβάλλοντας σε ένα νέο μοντέλο κυκλικής, ανθεκτικής και περιβαλλοντικά υπεύθυνης αστικής ανάπτυξης.

κατά τη διάρκεια του workshop, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σχετικά με:

• τη χρήση ανακυκλωμένων θερμοπλαστικών και υλικών από ελαστικά σε έργα αστικής ανάπλασης,

• τη συμμετοχική πολεοδομία και τον ρόλο των πολιτών στη διαμόρφωση βιώσιμων αστικών πολιτικών,

• και τις προϋποθέσεις μεταφοράς της καινοτομίας από την έρευνα στην πραγματική οικονομία.

Η συνάντηση περιλάμβανε:

• Επίσκεψη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), όπου διερευνήθηκαν κοινές ερευνητικές δράσεις και μελλοντικές προτάσεις για ευρωπαϊκά έργα.

• Επαφές με επιχειρήσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, με στόχο τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τις νέες πράσινες τεχνολογίες και υλικά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του workshop πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα συζήτησης, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση ελαστικών και δευτερογενών πολυμερών στην αστική ανάπλαση. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία του σεβασμού στην πολιτιστική ταυτότητα κάθε πόλης, αλλά και την ανάγκη η τεχνολογική καινοτομία να υπηρετεί κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Το “RePlan City” δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές παρουσιάσεις, αλλά έφερε κοντά ερευνητές, μηχανικούς, επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς σε έναν ανοιχτό διάλογο για το πώς η καινοτομία μπορεί να μετατραπεί σε πράξη — σε δρόμους, πλατείες και γειτονιές που θα αναπνέουν πιο βιώσιμα.

Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Κρήτης ως κόμβου συνεργασίας, έρευνας και πράσινης ανάπτυξης στη Μεσόγειο.