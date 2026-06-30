ΡΕΘΥΜΝΟ

Παράταση της Ανάρτησης Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στην Π.Ε Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας στους Καλλικρατικούς Δήμους Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης ότι παρατείνεται έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:
• Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)
• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

Για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία μετατίθεται μέχρι τις 06-07-2026.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Καλλικρατικός Δήμος Αγίου Βασιλείου
Καλλικρατικός Δήμος Αμαρίου
Καλλικρατικός Δήμος Ανωγείων
Καλλικρατικός Δήμος Μυλοποτάμου
Καλλικρατικός Δήμος Ρεθύμνου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Αμνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Έρφων, Κυριάννας, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, Πηγής, Πρίνου, Σκουλουφίων, Χαμαλευρίου, Χαρκίων, Βιλανδρέδου, Κάτω Πόρου, Μυριοκεφάλων, Αγίου Κωνσταντίνου, Άνω Βαλσαμονέρου, Γωνιάς, Ζουριδίου, Καλονύχτου, Κάτω Βαλσαμονέρου, Μαλακίων, Μούντρου, Ρουστίκων, Σαϊτουρών, Φρατζεσκιανών Μετοχίων, Γουλεδιανών, Καρές, Καστέλλου, Κούμων, Όρους, Σελλίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Παλαιά Εθνική οδός Ρεθύμνου-Χανίων, Περιοχή Βιολί Χαράκι, ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΤΚ 74100
Τηλέφωνο για ραντεβού:
Για τους Καλλικρατικούς Δήμους Αμαρίου και Αγ. Βασιλείου: 216 8007065
Για τους Καλλικρατικούς Δήμους Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου: 28310 29705

Τηλέφωνο και email για πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση:
Για τους Καλλικρατικούς Δήμους Αμαρίου και Αγ. Βασιλείου: 216 8007065/ ktimatologio@ktimatologio-rethymnou.gr
Για τους Καλλικρατικούς Δήμους Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου: 28310 29705/ info.kt5.29@gmail.com

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης
Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:30 έως 16:30 και κάθε Τετάρτη 08.30 έως 20.30
Πληροφορίες και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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