Παρουσιάστηκε το πρωτοποριακό σύστημα πυρανίχνευσης και οι αντιπυρικές παρεμβάσεις του Δήμου Χανίων

Στην πρόεδρο και τα μέλη την τοπική κοινότητας Χανίων παρουσιάστηκε σήμερα το νέο, καινοτόμο σύστημα πυρανίχνευσης καθώς και οι αντιπυρικές παρεμβάσεις που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων με στόχο την προστασία των δασικών του περιοχών.

Την παρουσίαση έκανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μανώλης Λέκκας, ο οποίος εξήγησε τις λειτουργίες του έξυπνου συστήματος πυρανίχνευσης που έχει εγκατασταθεί σε καίρια σημεία, όπως ο Άγιος Ματθαίος, τα Λενταριανά, ο Προφήτης Ηλίας και το Σόδυ. Το σύστημα περιλαμβάνει κάμερες, αισθητήρες και scanner, ενώ διατίθεται και drone επιτήρησης, το οποίο παρέχει διαρκή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση του δασικού περιβάλλοντος. Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την άμεση ενεργοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αποτρέποντας την εξάπλωση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας «Είναι μεγάλη μας χαρά που είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό το σημαντικό έργο. Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα

να προλάβουμε, να ελέγξουμε και τελικά να προστατεύσουμε με αποτελεσματικότητα τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα».

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε στην εργολαβία που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και το Δασαρχείο Χανίων, με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εντός των δασών, που επιτρέπουν την ταχεία πρόσβαση και επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα φυτικά υπολείμματα δεν απομακρύνονται, αλλά επαναχρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της παρέμβασης.

Η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χανίων, Άννα Χαριτάκη, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς την Πολιτική Προστασία του Δήμου, υπογράμμισε: «Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό και την υπηρεσία για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για ενημέρωση. Είμαστε εδώ για να δούμε από κοντά τα έργα, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά και να συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια».

Τέλος, από την πλευρά της η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Χρύσα Χαριτάκη Μακράκη, επεσήμανε τη σημασία της συνέργειας και της καινοτομίας «υλοποιούμε ένα πλέγμα δράσεων που ελπίζουμε να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλους δήμους. Οι αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται χωρίς απομάκρυνση κλαδιών, προσφέροντας φυτικό υλικό στο έδαφος, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα καλής πρακτικής που θα πρέπει να υιοθετηθεί ευρύτερα».