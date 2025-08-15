ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό ατύχημα με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Μπάλα

Ο πυροσβέστης επιχειρούσε στο σημείο που χθες το απόγευμα εκδηλώθηκε νέα εστία στην Πάτρα σβήνοντας τις τελευταίες μικροεστίες.

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των τελευταίων μικρών εστιών που καίνε ακόμα από τη μεγάλη φωτιά των προηγούμενων ημερών.

Ενας πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο άτυχος πυροσβέστης

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν με επιτυχία. Ο πυροσβέστης είχε τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ευτυχώς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ωστόσο, η πτώση του προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, καθώς όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα.

