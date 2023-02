Πριν πέντε χρόνια, ο Elon Musk εκτόξευσε ένα αυτοκίνητο στο διάστημα – Πού είναι τώρα; [Video]

Ο πύραυλος Falcon Heavy της SpaceX κάνει το παρθενικό του ταξίδι. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη σημερινή μέρα.

Πραγματικά, με ύψος όσο ένας ουρανοξύστης 23 ορόφων, ο Falcon Heavy είναι ένας τεράστιος πύραυλος, αλλά και ο πρώτος μιας νέας γενιάς επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων.



Περίπου 100.000 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στη Φλόριντα για να παρακολουθήσουν την εκτόξευση, μεταξύ των οποίων και ο φημισμένος αστροναύτης του Apollo 11, Buzz Aldrin, ο οποίος είδε τον Falcon Heavy να εκτοξεύεται από την ίδια βάση που είχε χρησιμοποιήσει και εκείνος για το ταξίδι του στο φεγγάρι το 1969.

Στη θέση του οδηγού κάθεται ο Starman, μία κούκλα με στολή αστροναύτη που έχει πάρει το όνομά της από το ομώνυμο τραγούδι του David Bowie, με το ένα χέρι στο τιμόνι.

Οι λέξεις «Don’t Panic» είναι γραμμένες στο ταμπλό, σε μία αναφορά στο βιβλίο του Douglas Adams «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy» και στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου παίζει ξανά και ξανά το τραγούδι του Bowie «Space Oddity».

Το αυτοκίνητο έχει ταξιδέψει τόσο μακριά ώστε εάν κινούνταν στη γη, θα είχε περάσει από όλους τους δρόμους του πλανήτη 63 φορές.

Και εάν η μπαταρία του αυτοκινήτου δουλεύει ακόμα, μάλλον ο Starman έχει βαρεθεί το «Space Oddity», καθώς το έχει ακούσει 495.924 φορές.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020