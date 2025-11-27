Πένθος στην Κρήτη και τις Ένοπλες Δυνάμεις για τον 19χρονο Ραφαήλ – «Καλό ταξίδι γιε μου»

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ στο Creta24: «Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου στο Ηράκλειο»

Με μαντινάδες και λόγια που ραγίζουν καρδιές, ο πατέρας του άτυχου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη από το Τυμπάκι, εκφράζει δημόσια τον αβάσταχτο πόνο του για τον σοκαριστικό θάνατο του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Ο Μάνος Γαλυφιανάκης, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου, αναδημοσίευσε σε ανάρτησή του στο Facebook μαντινάδες για το 19χρονο παιδί του, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσοι συμπαραστέκονται στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια.

“Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

πο μια χειροβομβίδα ,..

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο ραφαηλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι …. καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ…”

Υπενθυμίζεται, πως σήμερα Πέμπτη 27/11 φτάνει στο Ηράκλειο η σορός του 19χρονου φαντάρου με C-130 της Πολεμικής Αεροπορία, όπως δήλωσε ο πατέρας του στο Creta24,

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ

Η κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

«Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου το συντομότερο δυνατόν στο Ηρακλειο. Μας είπαν πως θα ταξιδέψει αύριο από Ρόδο με C130», δήλωσε χθες στο Creta24, εμφανώς συντετριμμένος, o πατέρας του 19χρονου, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την Ρόδο.

Ο ίδιος νωρίτερα σε δηλώσεις του τόνισε πως το μόνο που θέλει είναι να μάθει τι συνέβη πραγματικά και να γίνει καλά ο τραυματισμένος Επιλοχίας, που βρισκόταν μαζί με τον γιο του την ώρα της έκρηξης και τραυματίστηκε σοβαρά.

Μαυροφορεμένες φιγούρες, φώτα ανοιχτά, κόσμος μαζεμένος, θλίψη στα πρόσωπα όλων. Στο σπίτι του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, στο Λαγολιό του δήμου Φαιστού, συγγενείς και φίλοι συρρέουν από χθες Τετάρτη, για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως το χαμογελαστό παιδί, με τα τόσα όνειρα έφυγε από τη ζωή με τόσο τραγικό τρόπο, όταν κατά τη διάρκεια άσκησης στη μονάδα της Ρόδου που υπηρετούσε ως επαγγελματίας οπλίτης, εξερράγη χειροβομβίδα.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος

Στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας ακόμα στρατιωτικός. Πρόκειται για έναν 39χρονο Επιλοχία και πατέρα δυο παιδιών, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο της Ρόδου. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο, στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών.

Η κατάθεση του 39χρονου πυροτεχνουργού, όταν βγει από το νοσοκομείο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος, όπως και οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το τραγικό δυστύχημα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα έγινε κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου που κάνουν οι πυροτεχνουργοί για την καλή λειτουργία των πυρομαχικών. Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης και ο 39χρονος επιλοχίας έκαναν ως πυροτεχνουργοί τον έλεγχο των χειροβομβίδων πριν αυτές μοιραστούν στους εκπαιδευόμενους. Το μοιραίο συνέβη όταν οι δύο στρατιωτικοί είχαν στα χέρια τους χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την Παρασκευή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια βολών στη Ρόδο.

Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα της αντιπολίτευσης.

