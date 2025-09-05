Η Περιφέρεια Κρήτης και η Α.ΞΕ.Π.Τ. συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κόσμο με Ασφαλή, Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα

Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, σε συνεργασία με την Α.ΞΕ.Π.Τ. – Ασφαλή Ξέγνοιαστα Παιδιά Τώρα – υλοποιούν τα τελευταία χρόνια μια σειρά δράσεων σεξουαλικής εκπαίδευσης που ενισχύουν τη γνώση, τη συνειδητοποίηση και κυρίως την ενδυνάμωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με συλλόγους εκπαιδευτικών, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και πολιτιστικούς συλλόγους.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία το παρών έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη και η εκπαιδευτικός, ιδρυτικός μέλος της Α.ΞΕ.Π.Τ., Αθηνά Τριαματάκη, συζητήθηκε το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δράσεων και βιωματικών εργαστηρίων σεξουαλικής εκπαίδευσης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως τονίστηκε η σεξουαλική εκπαίδευση, όταν είναι ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εφήβων. Η σεξουαλική εκπαίδευση διαμορφώνει στάσεις που απορρίπτουν την κανονικοποίηση της βίας και συμβάλει στην καλλιέργεια θετικών, ισότιμων και ασφαλών διαπροσωπικών σχέσεων.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, «η σεξουαλική εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύει, καθοδηγεί και δίνει φωνή στις νέες γενιές. Παράλληλα, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης, που συμβάλει στην καλλιέργεια του σεβασμού, της ισότητας, της συναίνεσης και της ασφάλειας. Μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας επενδύουμε σε αντίστοιχες δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών και των εφήβων και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από βία, έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις».

Η δουλειά της Α.ΞΕ.Π.Τ. εφαρμόζεται με επιτυχία σε Γυμνάσια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Το πρόγραμμα «Παίζω με τον Φρίξο», λόγω της καινοτόμου μεθοδολογίας του αναφέρεται ως καλή εκπαιδευτική πρακτική από την UNESCO. Από την πλευρά της η κυρία Τριαματάκη ανέφερε ότι «Η σεξουαλική εκπαίδευση ανοίγει δρόμους για μια κοινωνία όπου τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια όλων γίνονται σεβαστά και η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία αναγνωρίζονται ως πηγή δύναμης. Είμαστε ευγνώμονες για τη διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας στο έργο μας».