Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκο Παπαδάκη

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, για την απώλεια του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη, επισημαίνει:

«Λίγες είναι οι προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας που να έχουν τόσο ουσιαστικό και βαθύ αποτύπωμα, το οποίο ξεπερνά τα Χανιά, την Κρήτη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Νίκος Παπαδάκης δεν υπήρξε μόνο ένας διακεκριμένος επιστήμονας και ακούραστος εργάτης της Ιστορίας, υπήρξε ένας ευπατρίδης, ένας άνθρωπος με σπάνια συγκρότηση και αφοσίωση, που έθεσε σκοπό της ζωής του την ανάδειξη και διάδοση του έργου και της ζωής του μεγαλύτερου Έλληνα σύγχρονου πολιτικού, του εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ως ερευνητής και συγγραφέας, άφησε πίσω του σπουδαίο έργο μέσα από μελέτες όπως «Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία, 1914–1918», ενώ συνέγραψε και την πιο έγκυρη και πληρέστερη βιογραφία του εθνάρχη, «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης», που αποτελεί έργο μοναδικό αναφοράς για τη ζωή και την ιστορική διαδρομή του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Κατάφερε με τις άοκνες προσπάθειές του να καταστήσει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» κορυφαίο ίδρυμα της χώρας, σημείο αναφοράς για την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και πηγή ανεκτίμητης ιστορικής γνώσης.

Παράλληλα, το Ίδρυμα επιτελεί ρόλο ενεργού συνομιλητή στον δημόσιο διάλογο, όπου και αν αυτός αναπτύσσεται σε σχέση με τη σύγχρονη πορεία της Ελλάδας, θεματοφύλακα της ιστορικής μνήμης και της βενιζελικής δημοκρατικής κληρονομιάς.

Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που, με την πορεία και την προσφορά του, συγκαταλέγεται στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις ανιδιοτελούς αφοσίωσης, «προσφέροντας όλο του το πυρ» στις υπηρεσίες της πατρίδας.

Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το φευγιό του θα του επιτρέψει να συναντηθεί με την αγαπημένη του σύζυγο, που τόσο πρόωρα έχασε, αλλά και με τον διαχρονικό, καθημερινό και πιο στενό νοερό συνομιλητή του, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Να συνεχίσουν μαζί τις συνομιλίες τους, αποτυπώνοντας την αγάπη τους για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πατρίδας.

Ως Δήμαρχος Χανίων, αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας, σας ευγνωμονώ για το πολύτιμο έργο της ζωής σας και τη μοναδική παρακαταθήκη που μας παραδίδετε. Καλό ταξίδι, Νίκο Παπαδάκη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, αλλά και στην οικογένεια των συνεργατών αλλά και των φίλων του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».