Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη από το ΔΗΠΕΘΕΚ

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», προσωπικότητα πολυσχιδής και δραστήρια. Με την ερευνητική του ματιά και τη βαθιά γνώση ιστορίας και πολιτικής, ανέδειξε μέσα από το πλούσιο συγγραφικό του έργο την ιστορική και πολιτιστική ζωή της χώρας μας και το μέγεθος της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στη μνήμη μας θα παραμείνει χαραγμένη, η πολύπλευρη προσφορά και το σπουδαίο έργο του στο Ίδρυμα, καθώς και το πλούσιο συγγραφικό του έργο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.