ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη από το ΔΗΠΕΘΕΚ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», προσωπικότητα πολυσχιδής και δραστήρια. Με την ερευνητική του ματιά και τη βαθιά γνώση ιστορίας και πολιτικής, ανέδειξε μέσα από το πλούσιο συγγραφικό του έργο την ιστορική και πολιτιστική ζωή της χώρας μας και το μέγεθος της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στη μνήμη μας θα παραμείνει χαραγμένη, η πολύπλευρη προσφορά και το σπουδαίο έργο του στο Ίδρυμα, καθώς και το πλούσιο συγγραφικό του έργο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη,...

0
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Α.ΞΕ.Π.Τ. συνεχίζουν...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, σε συνεργασία με...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη,...

0
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Α.ΞΕ.Π.Τ. συνεχίζουν...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, σε συνεργασία με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκο Παπαδάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκο Παπαδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Α.ΞΕ.Π.Τ. συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κόσμο με Ασφαλή, Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, σε συνεργασία με...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή για την εκδημία του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” Νίκου Παπαδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον...

Χανιά:Συλλυπητήριο Μήνυμα της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβης Βολουδάκη για τον Νίκο Παπαδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST