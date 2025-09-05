Κυκλοφοριακό χάος στο Ηράκλειο λόγω των μπλόκων των κτηνοτρόφων – φωτογραφίες

Αγανάκτηση από τους οδηγούς.
Απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει δημιουργηθεί στο Ηράκλειο, καθώς κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε μπλόκα στους κεντρικούς δρόμους που οδηγούν στο αεροδρόμιο της πόλης. Η κίνηση είναι ανυπόφορη, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με ρυθμούς χελώνας και τις ουρές να φτάνουν χιλιόμετρα.
Επιβάτες και οδηγοί που προσπαθούν να φτάσουν ή να φύγουν από το αεροδρόμιο βιώνουν απίστευτη ταλαιπωρία, με πολλούς να περιμένουν για ώρες στην ακινητοποιημένη κυκλοφορία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για τους τουρίστες που προσπαθούν να προλάβουν τις πτήσεις τους, αλλά και για τους ντόπιους που προσπαθούν να κινηθούν προς το κέντρο της πόλης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ