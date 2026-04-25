«Κατέκλυσαν» τον Βόλο οι Κρητικοί για τον μεγάλο τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο Βόλος έχει γεμίσει με χιλιάδες φίλους του ΟΦΗ, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα τους στον μεγάλο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 20:30.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η μετακίνηση των φιλάθλων ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής σε γιορτινό κλίμα, όταν τα καράβια γέμισαν φιλάθλους με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Πολλοί επέλεξαν ακτοπλοϊκή μεταφορά, ενώ αρκετοί ταξίδεψαν αεροπορικά, δημιουργώντας από νωρίς ένα «ποτάμι» οπαδών που κατέκλυσε την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Οι δρόμοι του Βόλου έχουν γεμίσει με κασκόλ, σημαίες και πανό του ΟΦΗ, με τους φιλάθλους να δίνουν ξεχωριστό χρώμα στην πόλη και να δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα , λίγες ώρες πριν τη σέντρα στις 20:30.

Ο τελικός του Κυπέλλου δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς πλαισιώνεται από μουσικά δρώμενα και συμβολικές παρουσίες, όπως αυτές των Ζήση Βρύζα και Νίκου Μαχλά στην τελετή έναρξης του αγώνα σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Τα πολιτιστικά και μουσικά δρώμενα τα οποία επιμελήθηκε με φαντασία και ευαισθησία η ειδική πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη, περιλαμβάνουν μουσικό δρώμενο πριν τον αγώνα με κρητική λύρα από την αριστοτέχνη του είδους, Γεωργία Νταγάκη και βιολί από τον σολίστα, Βασίλη Ραψανιώτη, που θα εκτελέσουν τα κομμάτια Moires, Black Sea Legacy, Matala καθώς και τους ύμνους των δύο ομάδων.

Το βαρύτιμο τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα φέρουν στο γήπεδο οι πρώην διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ, Ζήσης Βρύζας και του ΟΦΗ, Νίκος Μαχλάς, ενώ το τρόπαιο θα τοποθετηθεί στο σημείο της απονομής από τον εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας.

Επίσης, οκτώ φανέλες τοποθετημένες στην κενή ζώνη της κερκίδας θα αποδώσουν τιμή στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που χάθηκαν μέσα στο 2026 τόσο άδικα και τόσο πρόωρα, ενώ το μήνυμα για τη συμπερίληψη στο ποδόσφαιρο, συνανθρώπων μας με συγκεκριμένα προβλήματα και ικανότητες, έρχεται να δώσει με έμπρακτο τρόπο η live online ηχητική περιγραφή σε τυφλούς φιλάθλους, που θα έρθουν στο γήπεδο κατόπιν συνεργασίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον “Φάρο Τυφλών”.

Τον εορταστικό τόνο θα δώσουν στο ημίχρονο τα πυροτεχνήματα και το drone show που έχει οργανωθεί, ενώ στη λήξη του μεγάλου αγώνα θα γίνει δημοπρασία με φανέλες ποδοσφαιριστών του τελικού».