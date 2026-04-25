ΚΡΗΤΗ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Φίλος των Κρητικών ξεχώρισε με μαντινάδα σε μπλούζα πριν τον τελικό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου, όπου ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, οι φίλοι της κρητικής ομάδας έχουν ήδη δώσει έντονο «παρών» στον Βόλο, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ βρίσκονται σε εξαιρετική διάθεση, τραγουδώντας και συμμετέχοντας στο κλίμα της μεγάλης αναμέτρησης, μαζί με τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσαν κάποιοι εξ αυτών, οι οποίοι φορούσαν μπλούζες με μια ευρηματική μαντινάδα, εκφράζοντας με πρωτότυπο τρόπο την αγάπη και τη στήριξή τους προς την ομάδα τους ενόψει του μεγάλου τελικού.

Η μαντινάδα
Στο πλοίο μπαίνω για εκδρομή και τα πανιά στην τσάντα.

Μια παρέα ασπρόμαυρη στο πλάι σου για πάντα.

Ούτε το Αιγαίο δε μπορεί ΟΦΗ να μας χωρίσει.

Η Θύρα 4 ποτέ μόνο δεν θα σ’ αφήσει

politika-kritis-ad
