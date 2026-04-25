ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν.

Σοβαρό περιστατικό με φωτιά που έβαλαν τέσσερις κρατούμενοι στο κελί που διαμένουν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι σύμφωνα με το ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον διευθυντή του Καταστήματος Χαράλαμπο Κιομουρτζή, στις 9.00 το βράδυ χθες Παρασκευή αιτήθηκαν να μεταφερθούν σε άλλη πτέρυγα, λόγω προβλημάτων και προστριβών που είχαν με συγκρατούμενους στην ίδια ακτίνα κελιών.

Εβαλαν φωτιά σε στρώμα

Επειδή ήταν η ώρα της καταμέτρησης κρατουμένων, οι υπεύθυνοι σωφρονιστικοί τους είπαν πως θα εξετάσουν το αίτημα μετά την καταμέτρηση.

Οι τέσσερις κρατούμενοι ως αντίδραση και ενώ βρισκόταν εντός του κελιού, έβαλαν φωτιά σε ένα από τα στρώματα. Οι καπνοί δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σοβαρό με τους καπνούς πρόβλημα.

Τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι με κίνδυνο της ζωής τους άνοιξαν το κελί, έβγαλαν εκτός τους κρατουμένους και με πυροσβεστήρες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία είχε ήδη εξαπλωθεί.

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Οι τέσσερις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στις 11.30 το βράδυ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων όπου δέχτηκαν τις ιατρικές υπηρεσίες και σήμερα επέστρεψαν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης.

Τρεις σωφρονιστικοι που έσβησαν τη φωτιά επεμβαίνοντας, αν και είχε λήξει η βάρδια τους, μεταφέρθηκαν, επίσης, στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού, από όπου μετά από λίγες ώρες πήραν εξιτήριο. Στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης έφτασε και δύναμη της Πυροσβεστικής όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. έλαβαν καταθέσεις για την φωτιά που εκδηλώθηκε.

Όπως επισήμανε ο κ. Κιομουρτζής «πέραν της ποινικής θα ακολουθήσει και πειθαρχική διαδικασία για τους εμπρηστές κρατουμένους». Ανέφερε, επίσης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «αξίζουν έπαινο οι συγκεκριμένοι σωφρονιστικοί διότι υπερέβησαν εαυτό προκειμένου να σώσουν τους συνανθρώπους τους, αν και κρατούμενοι και υπαίτιοι της φωτιάς. Η άμεση κινητοποίηση τους δεν επέτρεψε να χαθούν ζωές, καθώς επίσης να επεκταθεί η φωτιά σε άλλα κελιά, όπου επίσης υπήρχαν κρατούμενοι».

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Φίλος των Κρητικών ξεχώρισε...

0
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου, όπου...

«Κατέκλυσαν» τον Βόλο οι Κρητικοί για τον...

0
Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο Βόλος...
ΠΚ team
