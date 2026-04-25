Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Από: ΠΚ team

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προχώρησε στη δημοσίευση του 2ου και 3ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», εντάσσοντας περισσότερους από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα.

Η συνολική μέγιστη επιδότηση (δέσμευση πόρων) για τις νέες αυτές αιτήσεις ανέρχεται πάνω από 125.000.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αναδεικνύει τη δέσμευση της Πολιτείας για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες, από τα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πρόσβαση σε καθαρές, σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Το υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής ορίζεται στις 30.5.2026. Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής (και των αιτημάτων εξαργύρωσης) ορίζεται στις 25.6.2026.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
Οι προμηθευτές στα τηλέφωνα 213 151 3075 και 213 151 3355 (Δευτέρα με Παρασκευή, 09:00 – 17:00)

Εναλλακτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις:

allazothermansi.thermosifona@prv.ypeka.gr (ωφελούμενοι)
allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr (προμηθευτές)

Καθαρισμός οικοπέδων: Ποιες αλλαγές εισάγονται για τις...

0
Η πλατφόρμα που υποβάλουν αίτηση οι πολίτες, οι απαιτούμενες...

Φάκελος αυτοκτονίες: Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά; –...

0
Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας...

Καθαρισμός οικοπέδων: Ποιες αλλαγές εισάγονται για τις...

0
Η πλατφόρμα που υποβάλουν αίτηση οι πολίτες, οι απαιτούμενες...

Φάκελος αυτοκτονίες: Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά; –...

0
Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας...
Καθαρισμός οικοπέδων: Ποιες αλλαγές εισάγονται για τις υποχρεώσεις των πολιτών-Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ
Καθαρισμός οικοπέδων: Ποιες αλλαγές εισάγονται για τις υποχρεώσεις των πολιτών-Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η πλατφόρμα που υποβάλουν αίτηση οι πολίτες, οι απαιτούμενες...

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά...

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Φίλος των Κρητικών ξεχώρισε με μαντινάδα σε μπλούζα πριν τον τελικό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου, όπου...

«Κατέκλυσαν» τον Βόλο οι Κρητικοί για τον μεγάλο τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ο Βόλος...

