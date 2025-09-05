Κρήτη: Ποια περιοχή βρίσκεται στο top 5 των επενδύσεων σε ακίνητα

Οι αυξήσεις στις τιμές δείχνουν τις τάσεις στα οικιστικά ακίνητα.
Μία περιοχή της Κρήτης βρίσκεται μέσα στις πέντε που αναδεικνύονται σε πιο εμπορικές μέσα από τις τάσεις που διαμορφώνονται. Τα Χανιά είναι συγκεκριμένα από την Κρήτη η μόνη περιοχή που συμπεριλαμβάνεται στο top 5 των μεγαλύτερων αυξήσεων στις τιμές των οικιστικών ακινήτων που φανερώνουν ποιες περιοχές «τρεντάρουν», όπως λένε στη γλώσσα της αγοράς.
Η πιο πρόσφατη ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας ακινήτων Astons έδειξε τις περιοχές της ελληνικής αγοράς που καταγράφουν σήμερα τις υψηλότερες αξίες, καθώς και ποιες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο για πιθανούς επενδυτές.
Η εταιρεία εξέτασε τις τρέχουσες μέσες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να αναδείξει τις πιο δυναμικές περιοχές της αγοράς των οικιστικών ακινήτων, ώστε να αναδείξει τα σημεία με τις πιο ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές.
Οι πέντε περιοχές με τις υψηλότερες τιμές στα οικιστικά ακίνητα
Σύμφωνα με την έρευνα, στην κορυφή των τιμών βρίσκονται τα νότια προάστια της Αθήνας, με μέση τιμή 4.052 €/τ.μ. Ακολουθούν οι Κυκλάδες με 3.800 €/τ.μ. και τα βόρεια προάστια της Αθήνας με 3.296 €/τ.μ, ενώ το top 5 συμπληρώνουν η Λευκάδα (3.269 €/τ.μ.) και τα Χανιά (2.750 €/τ.μ.), περιοχές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά με υψηλού επιπέδου ακίνητα, προσελκύοντας εύπορους εγχώριους και διεθνείς αγοραστές.
Οι πέντε περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις αξίες των ακινήτων
Οι παραπάνω περιοχές αναδεικνύονται ως οι ακριβότερες της ελληνικής αγοράς, ωστόσο η ανάλυση της Astons παρουσιάζει επίσης κι εκείνες με τη μεγαλύτερη δυναμική αύξησης των τιμών.
Στην πρώτη θέση -και αυτό αποτέλεσε έκπληξη- βρίσκεται η Καβάλα, με ετήσια άνοδο 36,3%, λόγω της αυξημένης ζήτησης με αγοραστές και επενδυτές από την Τουρκία, αφού αποτελεί μία από τις κοντινότερες ευρωπαϊκές πόλεις προς την γειτονική χώρα. Ακολουθούν η Λευκάδα (22,3%), η Θεσπρωτία και τα Χανιά (αμφότερα με 22,0%), καθώς και η Μεσσηνία (21,4%).
Ο ρόλος της Golden Visa
Οι αναλύτές επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα της Golden Visa συνεχίζει να παίζει ουσιαστικό ρόλο στη δυναμική εικόνα της αγοράς, κυρίως μέσα από τη δυνατότητα μετατροπής εμπορικών ακινήτων σε κατοικίες.
Η επιλογή αυτή, με ελάχιστο όριο επένδυσης τα 250.000 €, όχι μόνο προσφέρει σε επενδυτές δικαίωμα διαμονής, αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία ποιοτικού αποθέματος κατοικιών, καθώς παλαιοί επαγγελματικοί χώροι αναβαθμίζονται σε σύγχρονες οικιστικές μονάδες.
«Η ελληνική αγορά ακινήτων γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική τόσο για αγοραστές που αναζητούν ποιοτικό τρόπο ζωής όσο και για επενδυτές. Το πρόγραμμα Golden Visa παραμένει καταλυτικός παράγοντας αυτής της ζήτησης, με τη δυνατότητα μετατροπής εμπορικών ακινήτων σε κατοικίες να φέρνει στην αγορά ανακαινισμένα, υψηλών προδιαγραφών ακίνητα. Αυτός ο συνδυασμός κύρους και ανάπτυξης καθιστά την Ελλάδα έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς ακινήτων στην Ευρώπη σήμερα» τόονισε σε δηλώσεις της η Σουζάνα Ουζάκοβα, στέλεχος της Ashtons.
με πληροφορίες από το ypodomes.com / ΠΑΤΡΙΣ