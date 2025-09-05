Χανιά:Συλλυπητήριο Μήνυμα της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβης Βολουδάκη για τον Νίκο Παπαδάκη

Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ε.Κ Βενιζέλος, Νίκου Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή.

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε ψυχή και στυλοβάτης του Ιδρύματος από την ίδρυσή του έως και σήμερα. Με αδιάκοπη αφοσίωση, επιστημονική επάρκεια, ήθος και οραματική καθοδήγηση, αφιέρωσε τη ζωή του στη διαφύλαξη και την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το έργο και η συμβολή του υπήρξαν καθοριστικά για την εδραίωση του Ιδρύματος ως σημείου αναφοράς στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Το παράδειγμα και η προσφορά του θα παραμείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στην πορεία του Ιδρύματος και στη συλλογική μας μνήμη.

Αιωνία του η μνήμη !