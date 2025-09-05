Συλλυπητήριο Περιφερειάρχη Κρήτης για την απώλεια του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Στ. Αρναουτάκης: Καθοριστική η συμβολή του στη διατήρηση και προώθηση της ιστορικής μνήμης

Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Νικόλαο Εμμ. Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή, επί σειρά ετών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Έναν επιστήμονα και καταξιωμένο Νομικό, ο οποίος συνέβαλλε τα μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Από το 2000, ασκώντας τη διεύθυνσή του, ο Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης, μέσα από τη συνεχή έρευνα, την αδιάκοπη δουλειά και τη στοχοπροσήλωση, καθώς και με το μνημειώδες συγγραφικό του έργο, κατάφερε να αποτυπώσει το εύρος της προσωπικότητας του Βενιζέλου.

Με τη συνέπεια που τον διέκρινε και το ακούραστο ιστορικό του πνεύμα συνέβαλλε, παράλληλα, καθοριστικά στη διατήρηση και προώθηση της ιστορικής μνήμης, χωρίς την οποία κανένα έθνος δεν επιβιώνει. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ως ο άνθρωπος που άξια περπάτησε μέχρι τέλους και συνδιαμόρφωσε τη διαδρομή που χάραξε ο Ειρηναίος Γαλανάκης για την ανάδειξη της ζωής και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και βεβαίως σε όλους τους συνεργάτες του στο Ίδρυμα.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του .