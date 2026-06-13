Συλλήψεις για όπλα , ναρκωτικά και ζωοκλοπή σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Συνελήφθη χθες (12.06.2026) πρωινές ώρες στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης 24χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (12.06.2026) το πρωί πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, πιστόλι αερίου-κρότου, γεμιστήρα και φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

ΛΑΣΙΘΙ

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και Α.Δ ζωοκλοπής

Συνελήφθη χθες (12.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, 28χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, χθες (12.06.2026) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε ποιμνιοστάσιο και βοηθητικούς χώρους που κατέχει και χρησιμοποιεί ο ημεδαπός κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -485- φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, -1- μαχαίρι, ποιμενική ράβδος και βαλιτσάκι μεταφοράς πιστολιού.

Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία για την Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου

Η προανάκριση ενεργείται από το την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.