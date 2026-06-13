«Ο Τρελός» — Ο Μανώλης Κονταρός τραγουδά μαντινάδες που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά

Με τη χαρακτηριστική του φωνή και τη βαθιά σχέση του με την κρητική μουσική παράδοση, ο Μανώλης Κονταρός επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι που κουβαλά συναίσθημα, αυθεντικότητα και έντονο ερωτικό παλμό. Το «Ο Τρελός», που κυκλοφορεί από τη Heaven Music, είναι μια μουσική πρόταση βασισμένη στη δύναμη της μαντινάδας και στην ιδιαίτερη εκφραστικότητα της κρητικής ψυχής.

Το τραγούδι κινείται ανάμεσα στο πάθος, την ευαισθησία και την ειλικρίνεια του έρωτα, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η κρητική μουσική μπορεί να παραμένει βαθιά παραδοσιακή και ταυτόχρονα σύγχρονη. Μέσα από στίχους που μιλούν άμεσα στην καρδιά, ο Μανώλης Κονταρός δίνει φωνή σε έναν «τρελό» έρωτα, ανθρώπινο, ευάλωτο και αληθινό.

Το νέο τραγούδι του Μανόλη Κονταρού – «Ο Τρελός», αποτελεί μια ξεχωριστή δημιουργία, στην οποία συνυπάρχουν η αυθεντικότητα της κρητικής μαντινάδας, η δύναμη της ερμηνείας και η μελωδική προσέγγιση που υπογράφει ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Τους στίχους έγραψαν η Μάρω Γεωργιλαδάκη, ο Γιάννης Θεοδωράκης και ο Μανώλης Κονταρός, διαμορφώνοντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και ένταση.

Υπάρχουν τραγούδια που απλώς ακούς. Και υπάρχουν τραγούδια που σε βρίσκουν. Που χτυπούν την πόρτα σου ακριβώς την ώρα που δεν το περιμένεις και θυμίζουν τον εαυτό σου — αυτόν τον εαυτό που κάποτε έχασε τη λογική του για κάποιον άλλον και δεν το μετάνιωσε.

Ο Μανώλης Κονταρός επιστρέφει. Και επιστρέφει με ένα τραγούδι που μόνο αυτός θα μπορούσε να του δώσει νόημα και αλήθεια. Μια αλήθεια κρητική και άμεση.

Η τρέλα που όλοι γνωρίζουμε

«Τα βάνω με τη λογική, κι η λογική τα χάνει…»

Ποιος από εμάς δεν έχει ζήσει αυτή τη στιγμή; Ποιος δεν έχει στηριχτεί στη λογική — και η λογική δεν άντεξε; Σε εκείνη την αγάπη που δεν έπρεπε, σε εκείνο το πρόσωπο που δεν άφηνε τη σκέψη σου ήσυχη, σε εκείνο το συναίσθημα που δεν χωρούσε σε κανέναν ορισμό.

Ο «Τρελός» — το νέο τραγούδι του Μανώλη Κονταρού που κυκλοφορεί από τη Heaven Music — δεν είναι απλώς ένα ερωτικό τραγούδι. Είναι η ομολογία που κανείς δεν τολμά να φωνάξει δυνατά. Είναι ο έρωτας που τρελαίνει — και ο τρελός που αγαπά χωρίς συνέπεια, χωρίς μέτρο, χωρίς φόβο και ντροπή.

«Δέκα γιατροί ψυχίατροι μ’ έχουνε εξετάσει, και μου ‘πάνε την λογική έχω για σένα χάσει…»

Γραμμένοι με την τέχνη της αυθεντικής μαντινάδας — εκείνης της δεκαπεντασύλλαβης γραμμής που χωράει ολόκληρες ζωές — οι στίχοι της Μάρως Γεωργιλαδάκη, του Γιάννη Θεοδωράκη και του ίδιου του Μανώλη Κονταρού δεν στολίζουν. Χτυπούν. Λένε πράγματα που θα ντρεπόσουν να πεις ο ίδιος — και γι’ αυτό τα λένε αυτοί στη θέση σου.

Η Κρήτη που αγαπά αλλιώς

Η κρητική μουσική δεν ξέρει να ψιθυρίζει. Ξέρει να λέει την αλήθεια κατάματα. Και στον «Τρελό», αυτή η παράδοση δεν τιμάται απλώς — ζωντανεύει.

Η μουσική του Γιώργου Χαλκιαδάκη παίρνει τους στίχους από το χαρτί και τους βάζει να αναπνέουν. Το λαούτο και η κιθάρα του Στέλιου Παπαδάκη πλέκουν έναν ήχο που μυρίζει Κρήτη — ζωντανή, σημερινή, παλλόμενη. Η ενορχήστρωση δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Στηρίζει. Αγκαλιάζει τη φωνή και το στίχο σαν παλιός φίλος.

Και η φωνή. Η φωνή του Κονταρού

Υπάρχουν φωνές που αφηγούνται. Και υπάρχουν φωνές που ζουν αυτό που λένε. Ο Μανώλης Κονταρός ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Κάθε στίχος βγαίνει σαν να τον σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Σα να μιλά μόνο σε σένα.

«Εσύ είσαι κοπελιά μου, είσαι το ωραιότερο λάθος που έχω κάνει — κι ας μου ‘λέγε η μάνα μου, αυτή θα σε τρελάνει…»

Αυτή η γραμμή. Αυτή τη στιγμή σταματάς. Γιατί ξέρεις για ποιον μιλά. Και είναι ίσως κάποιος που έχει πάρα πολύ καιρό να τον σκεφτείς.

Η τρέλα ως επιλογή — και ως χάρισμα

«Άμα δεν έχει ο άνθρωπος του κουζουλού τη γνώμη, και δε γλεντά, δεν τραγουδεί, κι ‘ήντα πως ζει ακόμη…»

Εδώ κρύβεται το βαθύτερο μήνυμα του τραγουδιού. Δεν είναι απλώς μια ιστορία ερωτικής τρέλας. Είναι μια φιλοσοφία ζωής. Η Κρήτη πάντα ήξερε ότι η λεγόμενη «τρέλα» — το πάθος, η υπέρβαση, το να αγαπάς πέρα από κάθε λογική — δεν είναι αδυναμία. Είναι ανθρωπιά στην πιο καθαρή της μορφή.

Ο «Τρελός» του Κονταρού δεν ζητά συγγνώμη. Δεν εξηγεί. Απλώς λέει: έτσι είμαι, έτσι αγαπώ, και δεν αλλάζω.

Ένα τραγούδι που μένει

Ο Μανώλης Κονταρός είναι εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της κρητικής μουσικής σκηνής. Δεν ακολουθεί τάσεις. Δημιουργεί με συνέπεια σε αυτό που πιστεύει — στη δύναμη της μαντινάδας, στη φωνή που δεν προσποιείται, στο τραγούδι που αγγίζει γιατί είναι αληθινό.

«Ο Τρελός» είναι ακριβώς αυτό: αληθινός. Και γι’ αυτό θα μείνει.

CREDITS ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ:

Στίχοι:

Τα βάνω με τη λογική,

Κι η λογική τα χάνει,

Είμαι τρελός κι o τρελός,

Ό,τι σκεφτεί το κάνει. (Μάρω Γεωργιλαδάκη)

Ό,τι κι αν βάλω μες το νου,

Το κάνω, θα το δείτε,

Γι’ αυτό και μοιάζω ενός τρελού,

Μη με παρεξηγείτε.

(Μάρω Γεωργιλαδάκη)

Δέκα γιατροί ψυχίατροι,

Μ’ έχουνε εξετάσει,

Και μου ‘πάνε την λογική,

Έχω για σένα χάσει. (Γιάννης Θεοδωράκης)

Στην κλινική με τση’ τρελούς,

Στην πρώτη-πρώτη θέση,

Ο έρωτάς σου μ’ έφερε,

Μα ειλικρινά μ’ αρέσει.

(Γιάννης Θεοδωράκης)

Τρελό για ‘σένα θα με πουν,

Μ’ αρρώστησε ο σεβντάς σου,

Γίνε γιατρός μου μια ζωή,

Να ζω στην αγκαλιά σου.

(Γιάννης Θεοδωράκης)

Πριν σ’ αγαπήσω,

Στο μυαλό ήμουν καλά μικρή μου,

Μα τώρα είναι δύσκολη,

Φως μου η κατάστασή μου.

(Γιάννης Θεοδωράκης)

Τα χέρια τους οι γιατροί μου,

Τα χέρια τους στον ουρανό,

Εσκήνωσαν’ οι γιατροί μου,

Για δεν υπάρχει φάρμακο,

Στη τρέλα την δική μου.

(Γιάννης Θεοδωράκης)

Εσύ είσαι κοπελιά μου,

Είσαι το ωραιότερο,

Λάθος που έχω κάνει,

Κι ας μου ‘λέγε η μάνα μου,

Αυτή θα σε τρελάνει,

Κι ας μου ‘λέγε η μάνα μου,

Γιε μου θα σε τρελάνει.

(Μανώλης Κονταρός)

Έπαθα μα δεν έμαθα,

Γι’ αυτό παθαίνω πάλι,

Ένας τρελός δε σκέφτεται,

Το πάθος που θα βγάλει.

(Μάρω Γεωργιλαδάκη)

Άμα δεν έχει ο άνθρωπος,

Του κουζουλού τη γνώμη,

Και δε γλεντά, δεν τραγουδεί,

Κι ‘ήντα πως ζει ακόμη.

(Μάρω Γεωργιλαδάκη)

Όλου του κόσμου οι τρελοί,

Να μαζευτούν μπροστά μου,

Δεν ξεπερνούν ειλικρινά,

Την τρέλα την δικιά μου.

(Γιάννης Θεοδωράκης)

Του κόσμου τα τρελάδικα,

Μια μέρα ν’ ανοιχτούνε,

Τέτοιο τρελό που μ’ έκανες,

Όλα θα με ζητούνε.

(Γιάννης Θεοδωράκης)

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Audio Credits:

▶ Μουσική: Γιώργος Χαλκιαδάκης

▶ Στίχοι: Μάρω Γεωργιλαδάκη, Γιάννης Θεοδωράκης, Μανώλης Κονταρός

▪ Λαούτο – Κιθάρα – Στεριανό Λαούτο: Στέλιος Παπαδάκης

▪ Ενορχήστρωση: Στέλιος Παπαδάκης

▪ Μπάσο: Παναγιώτης Μαρακάκης

▪ Κρουστά: Γιάννης Μαρακάκης

▪ Τεχνικός Mix: Παναγιώτης Μαρακάκης

🎵 Το «Ο Τρελός» κυκλοφορεί από τη Heaven Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: Ακούστε το ΕΔΩ

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