ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικρό οπλοστάσιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί και σχηματίσθηκε δικογραφία σε -2- ακόμα ημεδαπούς κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν περίστροφο, -220- φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ξιφολόγχη, μαχαίρια

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της οπλοκατοχής και την πρόληψης της παραβατικότητας και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης, οργανώθηκε χθες (12.06.2026) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης,

πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικία και λοιπούς χώρους και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί (52χρονος, 23χρονος και 41χρονη) ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε δύο ακόμα ημεδαπούς για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• Περίστροφο
• Γεμιστήρα πιστολιού
• 220 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
• Ξιφολόγχη και σιδερογροθιά
• 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων

Επίσης κατά τον έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο των ημεδαπών διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής καθώς καταμετρηθήκαν 123 προβατοειδή αντί των δηλωθέντων 1840, μέρος των οποίων δεν έφεραν προβλεπόμενα ενώτια.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συλλήψεις για όπλα , ναρκωτικά και ζωοκλοπή...

0
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και...

«Ο Τρελός» — Ο Μανώλης Κονταρός τραγουδά...

0
Με τη χαρακτηριστική του φωνή και τη βαθιά σχέση...

Συλλήψεις για όπλα , ναρκωτικά και ζωοκλοπή...

0
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και...

«Ο Τρελός» — Ο Μανώλης Κονταρός τραγουδά...

0
Με τη χαρακτηριστική του φωνή και τη βαθιά σχέση...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και για ζωοκλοπή
Επόμενο άρθρο
«Ο Τρελός» — Ο Μανώλης Κονταρός τραγουδά μαντινάδες που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο» – Όλες οι πληροφορίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης...

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Προσήχθησαν -62- ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι...

Τουρισμός: Στις πρώτες επιλογές η Ελλάδα – Οι τοπ 5 λόγοι των διακοπών, αυξάνονται οι singles

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σταθερά στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων είναι η Ελλάδα,...

Συλλήψεις για όπλα , ναρκωτικά και ζωοκλοπή σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και...