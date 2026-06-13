ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και για ζωοκλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν πιστόλι, -3- κυνηγετικά όπλα, αεροβόλο όπλο, γεμιστήρα πιστολιού, μαχαίρια

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες (12.06.2026) χθες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου δύο ημεδαποί ηλικίας 27 και 63 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί Όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς και της Ομάδας πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες σε οικία, αποθηκευτικό χώρο και ποιμνιοστάσιο που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -1- πιστόλι
• -3- κυνηγετικά όπλα
• -1- αεροβόλο όπλο
• -1- γεμιστήρα πιστολιού
• -64- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
• -4- μαχαίρια
• -1- συσκευή ανίχνευσης καμερών / GPS

Επιπλέον σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής διάταξης περί Ζωοκλοπής (αδυναμίας συγκέντρωσης ποιμνίου και μη υποβολή κτηνοτροφικών δηλώσεων τελευταίας τριετίας)

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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