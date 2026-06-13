Ανώγεια : Πλούσιες εκδηλώσεις στα Υακίνθεια 2026

ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ 2026

«Η ΑΝΥΦΑΝΤΟΥ»

19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κυριακή

«Καποδιστριας»

η εμβληματική ταινία του Γιάννη Σμαραγδη

θα προβληθεί στα πλαίσια των Υακινθείων εκδηλώσεων πολιτισμού στο Αρμι

(Κεντρική πλατεία των Ανωγειων)

παρόντος του Σκηνοθέτη

24 ΙΟΥΛΙΟΥ

παρασκευή

Η υφαντική τέχνη επι σκηνης

Η ενενηντάχρονη

Ερμιονη Ξυλούρη Καλομοίρη

η περίφημη Ανυφαντου των Ανωγειων με το αργαστηρι της στο θέατρο του Αγίου Υακίνθου

θα υφαίνει κατά τη διάρκεια της παράστασης

Μια αναφορά στη μνήμη όλων των γυναικών που με την τέχνη της υφαντικής κατέγραψαν μια ολόκληρη εποχή

αφήνοντας μια πολιτιστική κληρονομιά με υπέροχα έργα

μια «προσωπογραφία» της διαχρονικα της γυναίκας των Ανωγείων μέσα από την τέχνη του υφαντού

στο θέατρο του Αγίου Υακίνθου

Διάλεξη

Το ιστορικό

και η επανεκκίνηση της υφαντικής τέχνης των Ανωγειων

από την επιστημονική διευθύντρια του «Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής»

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

με το Βασίλη Λέκκα

Σοφία Μαυρογενιδου

φλάουτο

Στάθης Σαββιδης

μπουζουκι

ΧρηστοςΕευαγγελατος

κιθαρα

Γιώργος Σαλιάρης

πλήκτρα

Συμμετοχή

Η νεοεμφανιζομενη

Ελενη Βαρδουλάκη

25 ΙΟΥΛΙΟΥ

Σάββατο

Υφαντική

επι σκηνης και η Ερμιονη συνεχίζει «να υφαίνει το χρόνο και τον καημό»

Θεατρικός μονόλογος

«Ισμήνη η κλωστρα του δειλινου»

Με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαργιούλα

Συναυλία με τους :

Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή

Η Μαρινα Δακαναλη

η Στέλλα Σειραγάκη

Και

Ο Λουδοβικος των Ανωγειων

Κιθαρα : Δημήτρης Καραμουζας

Φλάουτο: Σοφία μαυρογενιδου

Φυσαρμόνικα:

Μανώλης Μπαρδάνης

Παράλληλες δράσεις:

Μεγάλη υπαίθρια έκθεση των παλαιών υφαντών στα μπαλκόνια των Ανωγειων

Έκθεση «κεντημένων προσωπογραφιών»

‘Αντρες του καφενείου’

από την Κρυσταλλία Νικηφόρου

Μαρόκωστα

Έκθεση των πλούσιων δώρων του Ψηλορείτη

Ταινίες μικρού μήκους προβολές από την ιστορία του υφαντού

Στην οθόνη του Φαίδωνα

Και Μαζί με το τσάι του Σαλουστρου

Καλού κακού πάρτε μαζί σας και μια ζακέτα