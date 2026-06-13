ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Πολιτική δραστηριότητα για την Απόφαση της ΚΕ και το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με ένα πλατύ πρόγραμμα περιοδειών και εξορμήσεων οι οργανώσεις του ΚΚΕ ετοιμάζουν τη διακίνηση του Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου που έχει την Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ: «Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του Κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη».

Ταυτόχρονα οι Οργανώσεις του ΚΚΕ διακινούν πλατιά την κάρτα ενίσχυσης του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή που θα γίνει στις 19 και 20 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν:

Σάββατο 13 Ιουνίου
 11:00 περιοδεία στη Λαϊκή στις Πατέλες
 11:00 περιοδεία στη Λαϊκή στο Αρκαλοχώρι
 14:00 περιοδεία στα ξενοδοχεία Rinella, Arina και Candia Maris
 14:00 περιοδεία στα Πλαστικά Κρήτης

 14:00 περιοδεία στο εργοστάσιο του Σαβοϊδάκη
 18:00 περιοδεία στο ΙΚΕΑ
 18:00 περιοδεία στον Πόρο

 18:00 περιοδεία στο Καστέλι
 18:00 περιοδεία στα επισιτιστικά του Κέντρου

Κυριακή 14 Ιουνίου
 10:00 περιοδεία σε Δειλινά και Καμίνια
 11:00 περιοδεία στο ΠΑΓΝΗ
 11:00 περιοδεία στη Λαϊκή σε Έμπαρο και Πεύκο

 14:00 περιοδεία στα ξενοδοχεία Sea Side
 18:00 περιοδεία στα επισιτιστικά Hacienda, Krispy, Everest

Δευτέρα 15 Μάρτη
 11:00 περιοδεία στο Βενιζέλειο
 13:00 περιοδεία στο Αεροδρόμιο
 13:00 περιοδεία στο ΠΣΚΗ
 18:00 περιοδεία στα εμπορικά καταστήματα στην 62 Μαρτύρων

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