Ηράκλειο:Πολιτική δραστηριότητα για την Απόφαση της ΚΕ και το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Με ένα πλατύ πρόγραμμα περιοδειών και εξορμήσεων οι οργανώσεις του ΚΚΕ ετοιμάζουν τη διακίνηση του Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου που έχει την Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ: «Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του Κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη».

Ταυτόχρονα οι Οργανώσεις του ΚΚΕ διακινούν πλατιά την κάρτα ενίσχυσης του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή που θα γίνει στις 19 και 20 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν:

Σάββατο 13 Ιουνίου

 11:00 περιοδεία στη Λαϊκή στις Πατέλες

 11:00 περιοδεία στη Λαϊκή στο Αρκαλοχώρι

 14:00 περιοδεία στα ξενοδοχεία Rinella, Arina και Candia Maris

 14:00 περιοδεία στα Πλαστικά Κρήτης

 14:00 περιοδεία στο εργοστάσιο του Σαβοϊδάκη

 18:00 περιοδεία στο ΙΚΕΑ

 18:00 περιοδεία στον Πόρο

 18:00 περιοδεία στο Καστέλι

 18:00 περιοδεία στα επισιτιστικά του Κέντρου

Κυριακή 14 Ιουνίου

 10:00 περιοδεία σε Δειλινά και Καμίνια

 11:00 περιοδεία στο ΠΑΓΝΗ

 11:00 περιοδεία στη Λαϊκή σε Έμπαρο και Πεύκο

 14:00 περιοδεία στα ξενοδοχεία Sea Side

 18:00 περιοδεία στα επισιτιστικά Hacienda, Krispy, Everest

Δευτέρα 15 Μάρτη

 11:00 περιοδεία στο Βενιζέλειο

 13:00 περιοδεία στο Αεροδρόμιο

 13:00 περιοδεία στο ΠΣΚΗ

 18:00 περιοδεία στα εμπορικά καταστήματα στην 62 Μαρτύρων