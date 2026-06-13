Ηράκλειο:Πολιτική δραστηριότητα για την Απόφαση της ΚΕ και το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Με ένα πλατύ πρόγραμμα περιοδειών και εξορμήσεων οι οργανώσεις του ΚΚΕ ετοιμάζουν τη διακίνηση του Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου που έχει την Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ: «Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του Κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη».
Ταυτόχρονα οι Οργανώσεις του ΚΚΕ διακινούν πλατιά την κάρτα ενίσχυσης του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή που θα γίνει στις 19 και 20 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν:
Σάββατο 13 Ιουνίου
11:00 περιοδεία στη Λαϊκή στις Πατέλες
11:00 περιοδεία στη Λαϊκή στο Αρκαλοχώρι
14:00 περιοδεία στα ξενοδοχεία Rinella, Arina και Candia Maris
14:00 περιοδεία στα Πλαστικά Κρήτης
14:00 περιοδεία στο εργοστάσιο του Σαβοϊδάκη
18:00 περιοδεία στο ΙΚΕΑ
18:00 περιοδεία στον Πόρο
18:00 περιοδεία στο Καστέλι
18:00 περιοδεία στα επισιτιστικά του Κέντρου
Κυριακή 14 Ιουνίου
10:00 περιοδεία σε Δειλινά και Καμίνια
11:00 περιοδεία στο ΠΑΓΝΗ
11:00 περιοδεία στη Λαϊκή σε Έμπαρο και Πεύκο
14:00 περιοδεία στα ξενοδοχεία Sea Side
18:00 περιοδεία στα επισιτιστικά Hacienda, Krispy, Everest
Δευτέρα 15 Μάρτη
11:00 περιοδεία στο Βενιζέλειο
13:00 περιοδεία στο Αεροδρόμιο
13:00 περιοδεία στο ΠΣΚΗ
18:00 περιοδεία στα εμπορικά καταστήματα στην 62 Μαρτύρων