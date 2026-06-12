Βαθιά η συγκίνηση στο Συνοδικό Τρισάγιο για τον Νικήστρατο

Παρουσία των μελών της Ιερής Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης αλλά και πλήθους κόσμου ο Χώνος Μυλοποτάμου τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Νικήτα.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Χώνο Μυλοποτάμου, Συνοδικό Τρισάγιο στη μνήμη του Νικήστρατου Γεμιστού με την αφορμή της συμπλήρωσης 40 ημερών από τον θάνατό του.

Η δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα συγκλόνισε την Κρήτη και το πανελλήνιο και όπως είναι γνωστό η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αποφάσισε να τελέσει Συνοδικό Τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου παλικαριού θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δώσει ένα μήνυμα ενάντια στη βία και την κουλτούρα της αυτοδικίας.

Παρόντες στο κοιμητήριο του Χώνου ήταν όλοι οι Ιεράρχες της Κρήτης με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, οι κάτοικοι του Χώνου αλλά και πλήθος κόσμου από διάφορα σημεία της Κρήτης.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του Νικήτα θα τελεστεί το πρωί του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο.

Cretalive