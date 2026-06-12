Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Μόνιμα 200 αστυνομικοί στην Κρήτη – Θα εξαρθρωθούν και οι 15 οικογένειες που αυθαιρετούν!»

Στη μόνιμη ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV, τονίζοντας ότι το νησί αποκτά συνολικά 200 επιπλέον αστυνομικούς, κυρίως με μεταθέσεις από την Αθήνα.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Κρήτη δεν εμφανίζει μεγαλύτερη εγκληματικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, σημειώνοντας πως στο νησί υπάρχει κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια.

«Όποιος επιχειρεί να ενοχοποιήσει την Κρήτη για εγκληματικότητα ή παραβατικότητα, δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες που, όπως είπε, έχουν αναπτύξει καθεστώς αυθαιρεσίας, κυρίως λόγω ανοχής και ατιμωρησίας.

«Στην Κρήτη έχουμε ένα και μοναδικό πρόβλημα. Είναι δεκαπέντε οικογένειες, οι οποίες διαπράττουν παράνομες πράξεις, φτάνοντας ακόμη και στην ανθρωποκτονία με σκοπό το κέρδος», δήλωσε.

Ο υπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια εξάρθρωσης αυτών των ομάδων βρίσκεται σε εξέλιξη και πως ήδη, σε τέσσερις περιπτώσεις, υπάρχουν προφυλακισμένοι και κατηγορούμενοι.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω», υπογράμμισε, αναφερόμενος σε υποθέσεις ζωοκλοπών, καταπατήσεων γης, εκβιασμών, ναρκωτικών και άλλων αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τη δημιουργία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η οποία θα λειτουργεί ως παρακλάδι της κεντρικής υπηρεσίας της Δ.Α.Ο.Ε.

Η νέα υπηρεσία θα στελεχωθεί σύντομα με 130 αστυνομικούς και θα στεγαστεί στις Αρχάνες, στα παλιά γραφεία του Συνεταιρισμού. Παράλληλα, θα διαθέτει ειδικό τμήμα για εγκληματικές δραστηριότητες που συνδέονται με ζωοκλοπές, καταπατήσεις και άλλες μορφές παραβατικότητας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας στη Μεσαρά, όπου θα υπηρετούν 70 αστυνομικοί, με διοικήτρια αστυνομική διευθύντρια από το Ηράκλειο. Όπως είπε, η υπηρεσία αναμένεται να εγκαινιαστεί μέχρι το τέλος του μήνα.

«Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις τοποθετούμε μόνιμα στην Κρήτη συνολικά 200 αστυνομικούς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενίσχυση που έγινε ποτέ στο νησί», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενδοοικογενειακή βία, λέγοντας ότι πανελλαδικά φέτος καταγράφεται μείωση των καταγγελιών κατά περίπου 15%, καθώς και μείωση των γυναικοκτονιών από 8 το πρώτο τετράμηνο πέρυσι σε 5 φέτος.

Κάλεσε τις γυναίκες που είναι θύματα βίας να απευθύνονται άμεσα στην Αστυνομία, στα τέσσερα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας που λειτουργούν στους νομούς της Κρήτης, να καλούν το 100 ή να ενεργοποιούν το Panic Button.

Για το μεταναστευτικό, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια περιορισμού των ροών από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και κυρίως προς την Κρήτη, με επαφές και με Λίβυους αξιωματούχους.

«Το ζητούμενο είναι να περιορίσουμε τις ροές και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε», ανέφερε.

Τέλος, για την οδική ασφάλεια, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ και η αυξημένη αστυνόμευση έχουν φέρει αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι πέρυσι δεν καταγράφηκε ατύχημα στον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Κάλεσε τους πολίτες να δείξουν υπομονή για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου, λέγοντας ότι μπορεί να υπάρξει προσωρινή ταλαιπωρία, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ένας ασφαλής και σύγχρονος δρόμος για την Κρήτη.