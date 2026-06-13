Τραγωδία στο Ηράκλειο: Κατέληξε 18 μηνών κοριτσάκι στο ΠΑΓΝΗ – Συνελήφθη ο παππούς του, τι ερευνούν οι Αρχές

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το μωρό παρουσίαζε σηπτική εικόνα – 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν

Ένα 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε το βράδυ της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών που για 48 λεπτά έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τον παππού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, δεν ήταν καλά τις τελευταίες ημέρες. Από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Ο 45χρονος παππούς, που είχε αναλάβει τη φροντίδα του καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, το μετέφερε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παιδί παρουσίαζε σηπτική εικόνα, σύμφωνα με τη διάγνωση του ιατρικού προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, το βρέφος δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.