ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Κατέληξε 18 μηνών κοριτσάκι στο ΠΑΓΝΗ – Συνελήφθη ο παππούς του, τι ερευνούν οι Αρχές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το μωρό παρουσίαζε σηπτική εικόνα – 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν
Ένα 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε το βράδυ της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών που για 48 λεπτά έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τον παππού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, δεν ήταν καλά τις τελευταίες ημέρες. Από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Ο 45χρονος παππούς, που είχε αναλάβει τη φροντίδα του καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, το μετέφερε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το παιδί παρουσίαζε σηπτική εικόνα, σύμφωνα με τη διάγνωση του ιατρικού προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, το βρέφος δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και για...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ηράκλειο:Πολιτική δραστηριότητα για την Απόφαση της ΚΕ...

0
Με ένα πλατύ πρόγραμμα περιοδειών και εξορμήσεων οι οργανώσεις...

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και για...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ηράκλειο:Πολιτική δραστηριότητα για την Απόφαση της ΚΕ...

0
Με ένα πλατύ πρόγραμμα περιοδειών και εξορμήσεων οι οργανώσεις...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Πολιτική δραστηριότητα για την Απόφαση της ΚΕ και το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με όπλα και για ζωοκλοπή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο» – Όλες οι πληροφορίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης...

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Προσήχθησαν -62- ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι...

Τουρισμός: Στις πρώτες επιλογές η Ελλάδα – Οι τοπ 5 λόγοι των διακοπών, αυξάνονται οι singles

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σταθερά στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων είναι η Ελλάδα,...

Συλλήψεις για όπλα , ναρκωτικά και ζωοκλοπή σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και...