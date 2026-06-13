Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο» – Όλες οι πληροφορίες

Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Χανίων.

Η προπώληση πραγματοποιείται στα παρακάτω σημεία:

• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Ισόγειο)

Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-14:00 & 18:00-21:00

Δευτέρα 22/6: 08:00-14:00

• Κιόσκι Δήμου Χανίων – Πλατεία 1866

Δευτέρα – Σάββατο: 10:00-15:00 & 18:00-21:00

Δευτέρα 22/6: πρωινές ώρες

• Super Market Μαρκουλάκης – Αλικιανός

Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-21:00

• Καφετέρια «Στο Καπάκι» – Αγυιά

Δευτέρα – Κυριακή: 08:00-21:00

• Malakonis Bros (Γραφείο Ταξί) – Κολυμπάρι

Δευτέρα – Κυριακή: 09:00-21:00

Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.ticketmaster.gr/mia-agkalia-gia-ton-mano_sen_2007962.html

Τιμή εισιτηρίου: 20€

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τη στήριξη του Μάνου και της οικογένειάς του.