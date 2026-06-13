ΧΑΝΙΑ

Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο» – Όλες οι πληροφορίες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Χανίων.
Η προπώληση πραγματοποιείται στα παρακάτω σημεία:

Screenshot

• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Ισόγειο)
Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-14:00 & 18:00-21:00

Δευτέρα 22/6: 08:00-14:00
• Κιόσκι Δήμου Χανίων – Πλατεία 1866

Δευτέρα – Σάββατο: 10:00-15:00 & 18:00-21:00

Δευτέρα 22/6: πρωινές ώρες
• Super Market Μαρκουλάκης – Αλικιανός

Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-21:00

• Καφετέρια «Στο Καπάκι» – Αγυιά

Δευτέρα – Κυριακή: 08:00-21:00

• Malakonis Bros (Γραφείο Ταξί) – Κολυμπάρι

Δευτέρα – Κυριακή: 09:00-21:00

Ηλεκτρονική προπώληση:
https://www.ticketmaster.gr/mia-agkalia-gia-ton-mano_sen_2007962.html
Τιμή εισιτηρίου: 20€
Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τη στήριξη του Μάνου και της οικογένειάς του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά

0
Προσήχθησαν -62- ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι...

Τουριστική έκρηξη στην Κρήτη: Άλμα 16% στην...

0
Σημαντική αύξηση κατέγραψε τον Μάιο η επιβατική κίνηση στο...

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά

0
Προσήχθησαν -62- ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι...

Τουριστική έκρηξη στην Κρήτη: Άλμα 16% στην...

0
Σημαντική αύξηση κατέγραψε τον Μάιο η επιβατική κίνηση στο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related