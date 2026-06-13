Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο» – Όλες οι πληροφορίες

Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία αλληλεγγύης «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Χανίων.
Η προπώληση πραγματοποιείται στα παρακάτω σημεία:
• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Ισόγειο)
Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-14:00 & 18:00-21:00
Δευτέρα 22/6: 08:00-14:00
• Κιόσκι Δήμου Χανίων – Πλατεία 1866
Δευτέρα – Σάββατο: 10:00-15:00 & 18:00-21:00
Δευτέρα 22/6: πρωινές ώρες
• Super Market Μαρκουλάκης – Αλικιανός
Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-21:00
• Καφετέρια «Στο Καπάκι» – Αγυιά
Δευτέρα – Κυριακή: 08:00-21:00
• Malakonis Bros (Γραφείο Ταξί) – Κολυμπάρι
Δευτέρα – Κυριακή: 09:00-21:00
Ηλεκτρονική προπώληση:
https://www.ticketmaster.gr/mia-agkalia-gia-ton-mano_sen_2007962.html
Τιμή εισιτηρίου: 20€
Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τη στήριξη του Μάνου και της οικογένειάς του.