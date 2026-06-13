Τουρισμός: Στις πρώτες επιλογές η Ελλάδα – Οι τοπ 5 λόγοι των διακοπών, αυξάνονται οι singles

Σταθερά στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ψηλά στις προτιμήσεις τους, οι διακοπές στη θάλασσα, «προϊόν» κυρίαρχο στην Ελλάδα

Στις κορυφαίες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών παραμένει η Ελλάδα. Η χώρα μας βρίσκεται στη 3η θέση προτίμησης για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, στη 4η για τους Βρετανούς και τους Γάλλους και στην 6η για τους Ισπανούς, ως προς την πρόθεσή τους για ταξίδια στο εξωτερικό βάσει έρευνας της GWI Travel που διεξήχθη τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026.

Στην πλειονότητά τους οι Ευρωπαίοι τοποθετούν ψηλά τις διακοπές κοντά στη θάλασσα, «προϊόν» κυρίαρχο στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, στο σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, πάνω από τρεις στους τέσσερις ταξιδιώτες δηλώνουν ότι είναι πιθανό να επιλέξουν πιο κοντινούς σε αυτούς προορισμούς.

Τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν από το πρώτο μέρος της τελευταίας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για το προφίλ των σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού. Η μελέτη, η οποία έγινε με τη συμμετοχή περίπου 4.600 ατόμων, αποτυπώνει την ταξιδιωτική συμπεριφορά δυνητικών επισκεπτών της Ελλάδας από πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία) και διερευνά τις προθέσεις για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες.

Θάλασσα και city break

Η εικόνα από τις πέντε ευρωπαϊκές αγορές για εφέτος είναι μικτή. Ωστόσο, στα θετικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι είναι ψηλά η ζήτηση τόσο για καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα όσο και για city break.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για φύση και πεζοπορία αποτελεί επιπλέον ευκαιρία διαφοροποίησης και προώθησης Περιφερειών που δεν είναι ακόμη τουριστικά ανεπτυγμένες.

Επίσης, η προτίμηση για ταξίδια 5–7 ημερών και άνω, σε συνδυασμό με την πρόθεση για σταθερή ή αυξημένη δαπάνη, ευνοεί τη διατήρηση ή βελτίωση των εσόδων ανά άφιξη από τις αγορές αυτές.

Κρατήσεις τελευταίας στιγμής

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η γενικευμένη τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που είναι πιο έντονη την τρέχουσα χρονιά. Η τάση “last minute” υπογραμμίζει την ανάγκη για ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, παρουσία στις μεγάλες πλατφόρμες και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες τον χειμώνα και την άνοιξη.

Οι «υπερταξιδιώτες» Γάλλοι

Χαμηλότερα ποσοστά έναντι άλλων ευρωπαϊκών αγορών καταγράφει η Γαλλία σχετικά με την πρόθεση και τον προγραμματισμό διακοπών στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, η Γαλλία διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό (18%) «υπερταξιδιωτών» (για 7 ή περισσότερα ταξίδια). Μάλιστα, ο ένας στους 10 Γάλλους (12%) δηλώνει ότι προτίθεται να κάνει 9 ή και περισσότερα ταξίδια.

Οι «οργανωμένοι» και οι τουρίστες «τελευταίας στιγμής»

Ως προς τον χρόνο προγραμματισμού, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί σχεδιάζουν νωρίτερα, ενώ οι Ισπανοί και οι Ιταλοί είναι της τελευταίας στιγμής. Η τάση για ακόμα λιγότερο έγκαιρες κρατήσεις το 2026 λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας σε σχέση με το 2025 είναι κοινή σε όλες τις αγορές με επιπτώσεις στη διαχείριση των κρατήσεων.

Σε σχέση με τη γεωγραφική δέσμευση και την αεροπορική συνδεσιμότητα, οι ταξιδιώτες σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία χρησιμοποιούν σε σημαντικό βαθμό αυτοκίνητο ή τρένο, ευνοώντας εγγύτερους προορισμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο, με το κοινό να ταξιδεύει σχεδόν αποκλειστικά αεροπορικώς (91%), είναι η αγορά με τη μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής προορισμού, «δεδομένο που μπορεί να αξιοποιηθεί στρατηγικά από τη χώρα μας, η οποία δεν έχει το γεωγραφικό πλεονέκτημα», σημειώνουν οι συντάκτες της μελέτης.

Οι τοπ 5 λόγοι των διακοπών

Απόλαυση και χαλάρωση προτιμά το 39% των Γερμανών, το 48% των Γάλλων, το 67% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου, το 55% των Ισπανών και το 47% των Ιταλών.

Αυξημένη προτίμηση, επίσης, δείχνουν στην εμπειρία ενός νέου μέρους ή πολιτισμού, το 46% των Γερμανών, το 52% των Γάλλων, το 45% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου, το 54% των Ισπανών και το 52% των Ιταλών.

Ειδικότερα, οι τοπ πέντε λόγοι για διακοπές στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, είναι:

– Για τους Γερμανούς: «να βιώσω ένα νέο μέρος ή πολιτισμό» (46%), «να απολαύσω καλύτερο καιρό» (42%), απόλαυση ή χαλάρωση (39%), «να εξερευνήσω την ύπαιθρο ή να ζήσω περιπέτεια» (30%), «να κάνω νέες ή συναρπαστικές δραστηριότητες» (29%).

– Για τους Γάλλους: «να βιώσω ένα νέο μέρος ή πολιτισμό» (52%), απόλαυση ή χαλάρωση (48%), «να επισκεφθώ θρησκευτικά μνημεία ή χώρους» (34%), «να απολαύσω καλύτερο καιρό» (33%), «να δοκιμάσω νέο φαγητό» (33%).

– Για τους κατοίκους του Ην. Βασιλείου: Απόλαυση ή χαλάρωση (67%), «να απολαύσω καλύτερο καιρό» (52%), «να βιώσω ένα νέο μέρος ή πολιτισμό» (45%), «πολυτέλεια, περιποίηση του εαυτού μου ή άλλων» (36%), «να εξερευνήσω την ύπαιθρο ή να ζήσω περιπέτεια» (31%).

– Για τους Ισπανούς: Απόλαυση ή χαλάρωση (55%), «να βιώσω ένα νέο μέρος ή πολιτισμό» (54%), «να δοκιμάσω νέο φαγητό» (35%), «να βιώσω εμπειρία ζωής» (31%), «να επισκεφθώ θρησκευτικά μνημεία ή χώρους» (29%).

– Για τους Ιταλούς: «να βιώσω ένα νέο μέρος ή πολιτισμό» (52%), απόλαυση ή και χαλάρωση (47%), «να δοκιμάσω νέο φαγητό» (27%), «να επισκεφθώ θρησκευτικά μνημεία ή χώρους» (26%), «να βιώσω εμπειρία ζωής» (25%) και «να εξερευνήσω την ύπαιθρο ή να ζήσω περιπέτεια» (25%).

Αυξάνονται οι singles ταξιδιώτες

Με το σύντροφο ή την οικογένεια προτιμούν οι περισσότεροι να ταξιδεύουν. Ωστόσο, παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση των singles ταξιδιωτών, εκείνων δηλαδή που επιλέγουν να ταξιδέψουν μόνοι.

Πιο αναλυτικά, ταξίδι με το σύντροφο προτιμά το 54% των Γερμανών, το 50% των Γάλλων, το 57% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου, το 61% των Ισπανών και το 54% των Ιταλών. Ακολουθεί το ταξίδι με τα παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειας για το 30% των Γερμανών, το 36% των Γάλλων, το 38% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου,

το 38% των Ισπανών και το 31% των Ιταλών. Με φίλους προτιμούν να ταξιδεύουν το 22% των Γερμανών, το 25% των Γάλλων, το 24% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου, το 24% των Ισπανών και το 31% των Ιταλών. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των solo ταξιδιωτών που ανέρχεται στο 20% των Γερμανών, το 17% των Γάλλων, το 21% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου, στο 13% των Ισπανών και στο 14% των Ιταλών.

Υψηλότερη δαπάνη από Γερμανούς και Βρετανούς

Ως προς το προφίλ δαπάνης, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν μεγαλύτερη ανοχή σε υψηλότερες τιμές διαμονής και αεροπορικών. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Ισπανοί και οι Ιταλοί.

Ειδικότερα, τέσσερις στους 10 (42%) Γερμανούς είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεταξύ 86 και 145 ευρώ, ενώ δύο στους 10 (22%) μπορεί να ξοδέψουν περισσότερα από 145 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Για τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Ελλάδας, τους Βρετανούς, το 35% είναι διατεθειμένο να πληρώσει 76 -125 λίρες (88 – 145 ευρώ) ανά διανυκτέρευση, και 34% άνω των 150 λιρών (174 ευρώ).

Στην περίπτωση της Γαλλίας, ποσοστό 22% είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα από 145 ευρώ για διαμονή ανά διανυκτέρευση, ενώ ένα 24% βρίσκεται κυμαίνεται μεταξύ 86 – 115 ευρώ.

Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, σε ποσοστό 33% και 36% αντίστοιχα, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεταξύ 86 και 125 ευρώ, και 13% άνω των 125 ευρώ για διαμονή ανά διανυκτέρευση.https://www.tovima.gr/editor/%cf%86%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%bd%ce%b1/