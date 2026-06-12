Μετεγγραφές 2026-27: Οι νέες αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ – Ποια τμήματα προστέθηκαν στις λίστες

Η απόφαση εκδόθηκε πριν από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών – Νέα δεδομένα για φοιτητές που σχεδιάζουν μετεγγραφή.

Ενόψει της διαδικασίας συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων που θα ισχύσουν για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Τη σχετική υπουργική απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, ύστερα από γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με στόχο –όπως αναφέρεται– οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων να γνωρίζουν εγκαίρως το πλαίσιο των μετεγγραφών πριν οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Τι αλλάζει

Αν και ο βασικός κορμός των αντιστοιχιών παραμένει αμετάβλητος, η φετινή απόφαση περιλαμβάνει επικαιροποιήσεις που συνδέονται με την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη και την πλήρη ένταξη νεότερων τμημάτων στο σύστημα των μετεγγραφών.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών ξεχωρίζουν:

Στην ομάδα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εντάσσεται πλέον και το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, διευρύνοντας τις δυνατότητες μετεγγραφών μεταξύ πολυτεχνικών σχολών.

Στην ομάδα των Μηχανολόγων Μηχανικών προστίθεται επίσης το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, το οποίο αποκτά πλήρη αντιστοιχία με τα υπόλοιπα πολυτεχνικά τμήματα του κλάδου.

Στην ομάδα των Μηχανικών Πληροφορικής περιλαμβάνεται το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Εμφανίζονται, επίσης, νέες ή αναδιαμορφωμένες αντιστοιχίες σε τμήματα που έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια σε πενταετή προγράμματα Integrated Master (IM), γεγονός που επηρεάζει τις δυνατότητες μετακίνησης φοιτητών μεταξύ ομοειδών σχολών.

Τι παραμένει αμετάβλητο

Χωρίς αλλαγές παραμένουν οι μεγάλες ομάδες αντιστοίχισης των Ιατρικών, Νομικών, Μαθηματικών, Βιολογικών, Παιδαγωγικών και Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και των περισσότερων τμημάτων που έχουν ήδη ενταχθεί σε καθεστώς πενταετών σπουδών.

Παράλληλα, διατηρείται η διάκριση μεταξύ των δύο διαφορετικών ομάδων τμημάτων Διαιτολογίας και Διατροφής, οι οποίες εξακολουθούν να μην θεωρούνται αμοιβαία αντίστοιχες για σκοπούς μετεγγραφής.

Γιατί ενδιαφέρει τους υποψηφίους

Οι αντιστοιχίες καθορίζουν ποιοι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν μετεγγραφή από ένα τμήμα σε άλλο. Για τον λόγο αυτό αποτελούν κρίσιμο παράγοντα κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ιδιαίτερα για οικογένειες που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης του φοιτητή για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η έγκαιρη δημοσιοποίηση της απόφασης επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν πλήρη εικόνα των επιλογών τους πριν από την οριστικοποίηση των μηχανογραφικών δελτίων.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου: «Με σεβασμό στον/στην τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια και την οικογένειά του/της θέτουμε στη διάθεση κάθε υποψηφίου/ας ένα σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο επιλογών, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων.

Με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικαιροποιούμε τις αντιστοιχίες των Τμημάτων ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εξελίξεις του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Στόχος μας είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο ανοιχτό στις ανάγκες της κοινωνίας, με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και ίσες ευκαιρίες για όλους».

Η απόφαση δημοσιεύθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 77823/Ζ1 και θα εφαρμοστεί στις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

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ΠΗΓΗ: http://protothema.gr