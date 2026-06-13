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Γιάννης Στουρνάρας: «Δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη»

Από: ΠΚ team

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Σαφείς επιφυλάξεις για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου ΟΤ Forum, σημείωσε ότι η απόφαση «δεν είναι καθαρή» και ότι «επιδέχεται πολλών αναγνώσεων», τονίζοντας πως αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα στην εφαρμογή της.

«Άρα, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν, διαφορετικά το διαβάζουν οι δε (σ.σ. οι δανειολήπτες από τη μία πλευρά και τράπεζες με servicers από την άλλη). Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των φοροαπαλλαγών, προτείνοντας την επανεξέταση του πλαισίου. Όπως είπε, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επισημάνει ότι οι φοροαπαλλαγές είναι πολλές και χρειάζεται επαναξιολόγηση, χωρίς να προτείνεται η κατάργησή τους, αλλά η καλύτερη στόχευσή τους ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

Παράλληλα, παρέπεμψε σε σχετικές επισημάνσεις του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ για επανεξέταση των φοροαπαλλαγών.

Για τους έμμεσους φόρους, υποστήριξε ότι η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και η πάταξη της φοροδιαφυγής μπορούν να οδηγήσουν σε δυνατότητα μείωσης των φορολογικών συντελεστών.

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας μετά τις επόμενες εκλογές, σημείωσε ότι «αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο θα βλάψει την οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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