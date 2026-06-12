Ακαθάριστα οικόπεδα: Παράταση με… «καμπάνες» – Έρχονται αυστηροί έλεγχοι και πρόστιμα για όσους δεν τα καθαρίσουν

Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Live Now».

Όπως ανέφερε, μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων.

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία αξιολόγησε τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι μπορεί να δοθεί μια μικρή παράταση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες, καθώς οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών αναμένεται να γίνουν δυσκολότερες.

Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι ο καθαρισμός της ιδιοκτησίας αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση κάθε πολίτη, στο πλαίσιο της πρόληψης πυρκαγιών.

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και ότι θα επιβληθούν πρόστιμα σε όσους δεν προχωρήσουν εγκαίρως στον καθαρισμό των οικοπέδων τους.