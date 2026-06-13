Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 89-85: Το πρωτάθλημα στον Πειραιά!

Ο Ολυμπιακός νίκησε 89-85 τον Παναθηναϊκό στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, κλείνοντας ιδανικά τη σεζόν!

Πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26 στέφθηκε ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησαν 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, πανηγύρισαν μπροστά στον κόσμο τους τον 16ο τίτλο της ιστορίας τους και φυσικά έκλεισαν ιδανικά μια… θρυλική χρονιά, έχοντας ήδη κατακτήσει την Ευρωλίγκα και το ελληνικό Σούπερ Καπ.

Κορυφαίος του αγώνα για τους back-to-back πρωταθλητές Ελλάδας -ποιος άλλος- ο συγκλονιστικός Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, με τους Μιλουτίνοφ (14 π. / 7 ριμπ.) και Βεζένκοφ (19 π.) άξιους συμπαραστάτες του. Για τον δε Παναθηναϊκό, Σορτς, Τολιόπουλος και Λεσόρ ήταν αυτοί που διακρίθηκαν.

Οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα στο σκορ νωρίς, είχαν διψήφιες διαφορές στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρότι στο φινάλε αγχώθηκαν, με τον Παναθηναϊκό να βάζει και κάποια μεγάλα σουτ, τελικά διατήρησαν την διαφορά σε σχετικά ασφαλή επίπεδα και έκλεισαν πανηγυρικά το ματς, με τον Φουρνιέ και πάλι να παίρνει σωστά τις κρίσιμες αποφάσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Φουρνιέ ξεκίνησε… ζεστός με κάρφωμα και τρίποντο (7-2) και ο Βεζένκοφ έγραψε νωρίς το 9-2. Παπανικολάου, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ έφεραν τον Ολυμπιακό στο +9, κάνοντας το 17-8. Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον Σάσα Βέζενκοφ -κυρίως- κράτησε μία καλή διαφορά σταθερά στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και οι Πειραιώτες έκλεισαν το α’ δεκάλεπτο όντας μπροστά στο σκορ με 26-17.

Το δεύτερο δεκάλεπτο είχε πολύ περισσότερη ένταση και νεύρα, κυρίως από πλευράς φιλοξενούμενων και ειδικότερα από τον Κέντρικ Ναν, που πετούσε μπάλες πάνω στον Βεζένκοφ και είχε αρκετούς έντονους διαλόγους με παίκτες του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, δεν έχασαν το μυαλό τους και με μεγάλα σουτ των Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ έφτασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και στο +12 (38-26). Φουρνιέ και Πίτερς συνέχισαν τον… χαβά τους και ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να κλείνουν το πρώτο ημίχρονο στο +12 και το σκορ να είναι στο 47-35.

Στην τρίτη περίοδο η ένταση χτύπησε… κόκκινο, με συνέπεια οι Τζόουνς και Ναν να έρθουν στα χέρια, να πιαστούν από τον λαιμό, να ακουμπήσουν κεφάλι με κεφάλι και να αποβληθούν και οι δύο από το παιχνίδι. Το τρίτο δεκάλεπτο είχε και… λίγο μπάσκετ πάντως, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί το προβάδισμά του στα επίπεδα του ημιχρόνου. Φουρνιέ και Παπανικολάου με δικό τους σερί έφτασαν τη διαφορά στο +20 για τους γηπεδούχους, κάνοντας το 59-39. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και με τους Γκραντ, Χέιζ-Ντέιβις έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 (63-54), με ένα μεγάλο «πράσινο» σερί και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 69-59 υπέρ των Πειραιωτών.

Στην τελευταία περίοδο, οι επιθετικές λύσεις από τον Τολιόπουλο και η πιο αποτελεσματική άμυνα του Παναθηναϊκού έφεραν το ματς κοντά, μειώνοντας αρχικά στο 71-62. Φουρνιέ και Πίτερς ωστόσο διατηρούσαν τον Ολυμπιακό μπροστά, πριν από ένα νέο 2-8 από τους πράσινους με τρίποντα του Οσμάν. Τζόζεφ και Τολιόπουλος σκόραραν εκατέρωθεν, με τον Έλληνα γκαρντ να μειώνει στους 4 πόντους (83-79) ένα λεπτό πριν το φινάλε. Ο Φουρνιέ κέρδισε τα φάουλ και σκόραρε με 4 βολές, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να σκοράρει από μακριά στο φινάλε για να μειώσει και τον Ολυμπιακό να κλείνει το ματς πανηγυρίζοντας τον τίτλο.

Τα στατιστικά του αγώνα

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Βεζένκοβ 19 (7/10 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 4, Μιλουτίνοβ 14 (4/4 δίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φουρνιέ 22 (4/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 5/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γουορντ 8 (2/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Πίτερς 9 (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Τζόσεφ 7 (0/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόουνς 4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 12 (1/1 δίποντο, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 6 (1/4 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 3 (1), Ναν 10 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές), Λεσόρ 10 (5/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σορτς 14 (7/11 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος 21 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές), Μήτογλου 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 24/36 δίποντα, 5/25 τρίποντα, 26/35 βολές, 36 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 14 επιθετικά), 23 ασίστ, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 11 λάθη, 25 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 23/36 δίποντα, 8/27 τρίποντα, 15/16 βολές, 30 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 9 επιθετικά), 16 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 32 φάουλ