ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ήταν θέμα χρόνου μετά και την απόφαση του ΜΟΕ Κρήτης τον Ιούνιο
Εκτός φυλακής βρίσκεται από την Τετάρτη ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης, ο οποίος ήταν έγκλειστος για την αιματοβαμμένη υπόθεση των Ανωγείων, με θύματα τον 63χρονο πατέρα του, Λευτέρη Καλομοίρη, και τον 32χρονο συγχωριανό του, Γιώργη Ξυλούρη. Ήταν μία εξέλιξη αναμενόμενη δεδομένου ότι τον Ιούνιο το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης (Χανίων) μείωσε σημαντικά την ποινή του σε 13 χρόνια κάθειρξη.
Στον 34χρονο δεν αναγνωρίστηκε επιπλέον ελαφρυντικό, πέραν αυτού που ήδη είχε αναγνωριστεί και χορηγηθεί πρωτόδικα, ότι ωθήθηκε στην πράξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι όροι αποφυλάκισης, εκτιμάται πάντως ότι η παρουσία του στ’ Ανώγεια θα είναι απαγορευτική.

Η υπόθεση εκδικάστηκε εκ νέου ενώπιον του ΜΟΕ Κρήτης καθώς ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της υπεράσπισης κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, τον Μάιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση εκείνη ο Μανόλης Καλομοίρης είχε κριθεί και πάλι ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2 για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Στον κατηγορούμενο είχε αναγνωριστεί, επίσης κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος (Ξυλούρη). Η αναγνώριση του ελαφρυντικού είχε «σπάσει» τα ισόβια και στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών. Στενοί φίλοι του 34χρονου, που τον στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια, βρέθηκαν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή της αποφυλάκισης.https://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του...

0
Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Νίκου Παπαδάκη,...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη,...

0
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του...

0
Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Νίκου Παπαδάκη,...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη,...

0
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη με τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου, Μ. Ζερβάκη
Επόμενο άρθρο
Συλλυπητήριο Περιφερειάρχη Κρήτης για την απώλεια του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη από το ΔΗΠΕΘΕΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Νίκου Παπαδάκη,...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκο Παπαδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης,...

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Α.ΞΕ.Π.Τ. συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κόσμο με Ασφαλή, Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, σε συνεργασία με...

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή για την εκδημία του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” Νίκου Παπαδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST