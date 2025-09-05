Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης

Ήταν θέμα χρόνου μετά και την απόφαση του ΜΟΕ Κρήτης τον Ιούνιο

Εκτός φυλακής βρίσκεται από την Τετάρτη ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης, ο οποίος ήταν έγκλειστος για την αιματοβαμμένη υπόθεση των Ανωγείων, με θύματα τον 63χρονο πατέρα του, Λευτέρη Καλομοίρη, και τον 32χρονο συγχωριανό του, Γιώργη Ξυλούρη. Ήταν μία εξέλιξη αναμενόμενη δεδομένου ότι τον Ιούνιο το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης (Χανίων) μείωσε σημαντικά την ποινή του σε 13 χρόνια κάθειρξη.

Στον 34χρονο δεν αναγνωρίστηκε επιπλέον ελαφρυντικό, πέραν αυτού που ήδη είχε αναγνωριστεί και χορηγηθεί πρωτόδικα, ότι ωθήθηκε στην πράξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι όροι αποφυλάκισης, εκτιμάται πάντως ότι η παρουσία του στ’ Ανώγεια θα είναι απαγορευτική.

Η υπόθεση εκδικάστηκε εκ νέου ενώπιον του ΜΟΕ Κρήτης καθώς ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της υπεράσπισης κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, τον Μάιο του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση εκείνη ο Μανόλης Καλομοίρης είχε κριθεί και πάλι ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2 για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στον κατηγορούμενο είχε αναγνωριστεί, επίσης κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος (Ξυλούρη). Η αναγνώριση του ελαφρυντικού είχε «σπάσει» τα ισόβια και στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών. Στενοί φίλοι του 34χρονου, που τον στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια, βρέθηκαν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή της αποφυλάκισης.