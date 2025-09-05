ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συνάντηση Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη με τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου, Μ. Ζερβάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, η συνάντηση του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, με τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλη Ζερβάκη, στο Δημαρχείο Χανίων.
Από πλευράς του Δήμου, στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τάσος Αλόγλου, και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλης Καλογριδάκης ενώ τον Πρύτανη συνόδευσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ε.Α.Δ.Ι.Π.), Δέσποινα Διμέλλη.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν ο Δήμος Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, ένας από τους πλέον δυναμικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Στο επίκεντρο τέθηκαν η πορεία όλων των ανοιχτών συνεργασιών των δύο πλευρών, καθώς και νέες προοπτικές που ανοίγονται μέσα από τη σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Ίδρυμα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συνολική ενίσχυση της λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και στη στήριξη των φοιτητών του, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και τη δημιουργία ενός ακόμη πιο δημιουργικού και ποιοτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή διαπίστωση ότι η στενή συνεργασία Δήμου Χανίων και Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιλογή για το παρόν και το μέλλον της πόλης, με θετικό αντίκτυπο τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στην κοινωνία των Χανίων συνολικά

Χανιά:Παρουσίαση βιβλίου «Ιστορία της Κρήτης» του Μανόλη Μακράκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
