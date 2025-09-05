Χανιά:Παρουσίαση βιβλίου «Ιστορία της Κρήτης» του Μανόλη Μακράκη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

(για σχολική χρήση)

Το βιβλίο του Μανόλη Μακράκη «Ιστορία της Κρήτης», έκδοση της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο προορίζεται για τους μαθητές των σχολείων μας, θα παρουσιαστεί σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 19.00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Χαρά Ανδρεάδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων, Ιστορικός

Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, Φιλόλογος – Δημοσιογράφος

Αθηνά Ντούλια, Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων

Νεκταρία Παντελάκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Διευθύντρια Εκαπίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων, Χρύσα Τερεζάκη