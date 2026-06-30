Πετράλωνα: Η στιγμή που καταρρέει η πολυκατοικία – Συγκλονιστικές περιγραφές, είχε συστηθεί ενίσχυση θεμελίων

Πριν μερικές ημέρες υπήρξε προειδοποίηση κατάρρευσης» της πολυκατοικίας λόγω υπό ανέγερσης νέου κτιρίου.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στα Πετράλωνα, όταν μια τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά και κινητοποίηση των αρχών.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) όταν η τετραώροφη πολυκατοικία, η οποία περιλάμβανε επτά διαμερίσματα, κατέρρευσε υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκτελούνταν εργασίες σε γειτονική οικοδομή.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανούς εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, οι ένοικοι στάθηκαν τυχεροί, καθώς κανείς δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στα διαμερίσματά του.

Μέσα από ανάρτηση κατοίκου στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από τον προσωπικό του λογαριασμό, οι οποίες αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τη στιγμή της καταστροφής.

Οι εικόνες από το σημείο είναι συγκλονιστικές. Η πολυκατοικία, που είχε ήδη υποστεί ζημιές, κατέρρευσε σταδιακά, αφήνοντας πίσω της ένα εκτεταμένο πεδίο ερειπίων και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που κάλυψε τους γύρω δρόμους.

Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η εξέλιξη της καταστροφής, από τα πρώτα σημάδια φθοράς μέχρι τη στιγμή της πλήρους κατάρρευσης, προσφέροντας μια δραματική αποτύπωση του γεγονότος που συγκλόνισε τους κατοίκους της περιοχής.

Πώς έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα

Σε αποκαλύψεις σχετικά με την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προχώρησε στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

Όπως ανέφερε, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν κατασκευής 1970. Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είχαν υπόγειο αλλά είχαν μια θεμελίωση σε ένα βάθος περίπου 1-1,30 μ. , όπως λένε οι πολιτικοί μηχανικοί, σε ένα έδαφος στα Πετράλωνα που θεωρείται γεώδες, σχετικά σαθρό, και θα έπρεπε να υπάρχει και γεωτεχνική μελέτη, η οποία κοστίζει 4-5.000 ευρώ, και έτσι πολλοί την αποφεύγουν.

Η νέα πολυκατοικία, ως σύγχρονη πολυκατοικία, θα έπρεπε να είναι η θεμελίωσή της πολύ πιο βαθιά, και έτσι είχαν σκάψει σε ένα βάθος περίπου 5-6 μέτρων για να συμπεριληφθούν αποθήκες.

Η παλιά πολυκατοικία στηριζόταν και σε έναν τοίχο ο οποίος πλέον είχε σκαφτεί, που ήταν ακριβώς κάτω από τα θεμέλιά της. Το Live News αποκαλύπτει πως υπάρχουν μαρτυρίες, ότι πριν από 15 ημέρες είχαν κληθεί αρμόδιοι τεχνικοί για να αποφανθούν σχετικά και είχαν συστήσει στους υπεύθυνους της, τους μηχανικούς της νέας πολυκατοικίας, να ρίξουν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, διότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης του χώματος της διπλανής πολυκατοικίας, πράγμα και το οποίο έγινε.

Φαίνεται να υπάρχει αναφορά ότι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι πολύ ακριβό και έτσι δεν έγινε λόγω κόστους. Οι μηχανικοί είπαν ότι «θα το αφήσουμε στο μετέωρο, στο χρονικό κενό έτσι, και θα χτίσουμε τα θεμέλια και θα στηριχθεί η πολυκατοικία όταν θα φτιάξουμε κανονικά το σκυρόδεμα, το μπετόν, της νέας πολυκατοικίας, όταν κατασκευάσουμε την πολυκατοικία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες είναι υπό εξέταση, οι μηχανικοί φαίνεται να έχουν επικαλεστεί στους αστυνομικούς ότι υπήρχε και μία διαρροή από κάποιον αγωγό που έκανε σαθρό το έδαφος κάτω από την πολυκατοικία, την προηγούμενη.

Πέντε προσαγωγές

Στην προσαγωγή πέντε ατόμων προχώρησε η Αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας που σημειώθηκε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ πρόκειται για δύο ιδιοκτήτες, δύο μηχανικούς και έναν εργολάβο.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν διευκρινήσεις για τις εργασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα παραμείνουν υπό κράτηση και αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

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