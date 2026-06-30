ΑΘΗΝΑ

Κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κτίριο εκτελούνταν εργασίες.
Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα λόγω κατάρρευσης τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 με επτά διαμερίσματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονταν εργασίες ανακαίνισης σε γειτονική πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα στα χαλάσματα της πολυκατοικίας. Παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για ενοίκους ή για εργάτες που εκτελούσαν εργασίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για τα τέσσερα άτομα.

Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί η 1η ΕΜΑΚ, δύο εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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